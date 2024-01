Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Nord universitet har startet en undersøkelse av Ingvild Kjerkols masteroppgave etter påstander om plagiat.

– Nord universitet har startet arbeidet med å vurdere hvordan denne saken skal behandles, skriver kommunikasjonssjef Andreas Førde i en e-post til NRK ved Nord universitet i en pressemelding.

Lørdag viste en gjennomgang av Ingvild Kjerkols masteroppgave flere likhetstrekk med en tidligere publisert masteroppgave.

Helse- og omsorgsministeren tok sin mastergrad ved Nord universitet i Levanger i 2021.

Mandag undersøker ledelsen ved Nord universitet påstander om plagiat. De har tidligere sagt at det er usikkert når de kan konkludere.

Flere eksperter mener Kjerkols forklaringer ikke holder mål. Jusprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo vurderte Kjerkols masteroppgave lørdag.

Søndag sa han til NRK at den typen forklaring Kjerkol gir, aldri blir akseptert i «juksesaker» han har vært med på å vurdere.

Men noen mener det hele bare skyldes slurv, og at kopieringen i oppgaven ikke vil gi seg utslag i karaktergrunnlaget.

Får støtte

Gjennomgangen av helseministerens oppgave kommer i kjølvannet av saken rundt Sandra Borch (Sp). Borch, som var statsråd for høyere utdanning, trakk seg fra sin ministerpost fredag kveld etter E24s avsløringer om oppgave-fusk.

Ingvild Kjerkol (Ap) avviste lørdag å ha kopiert deler av en annen masteroppgave i oppgaven hun og en medstudent leverte i 2021.

Søndag innrømmet imidlertid Kjerkol at deler av tekstene i masteroppgaven hennes faktisk stammer fra en tidligere oppgave.

Thomas Laudal er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Laudal har tidligere vært engasjert i Arbeiderpartiet i Stavanger. Han stod på partiets liste i kommunen i 2007 og 2011. Ved kommunevalget i 2023 stod han på 23. plass på MDGs liste i Stavanger.

Laudal har lest hele oppgaven til Kjerkol, på 121 sider. Laudal har jobbet som forsker, sensor og veileder i 12 år.

Til NRK sier han at han tenkte at fuske-anklagene ville bety slutten for Kjerkol.

– Men etter å ha lest oppgaven, så ser jeg hvor utrolig lite det er av kopiering generelt. Generelt mener jeg at kopieringene ikke er problematiske. De bygger helt åpenbart på egne data, og de kan litteraturen sin veldig godt.

Laudal mener kopieringene ikke er egnet til å påvirke karakteren, selv om det Kjerkol har gjort, bør regnes som plagiat.

– Kjedelig og slurvete

– Bokstavelig talt er det kopiering av en annen tekst. Men når jeg leser hele oppgaven, som nesten ingen forsker som har uttalt seg i pressen tydeligvis har gjort, så fremstår det overhodet ikke som sentrale elementer i oppgaven.

Laudal ved UiS, sier oppgaven fremstår som god, og at den står på egne bein.

– Men den har disse tulletingene med noen få sitater. Skal man straffe henne, så er det for at det har vært litt slurv. Men da tipper jeg at det er ganske mange andre som slurver like mye.

Førsteamanuensen mener lærdommen for sensorer bør være at alle må bruke plagiatkontroll, uansett hvilke inntrykk man sikker igjen med etter å ha lest en oppgave, og hvor dårlig tid man har.

– Nå skal Nord universitet gå gjennom oppgaven. Hva bør konklusjonen der bli?

– Hvis jeg hadde vært med i en komité som skulle gjøre dette, ville jeg ha landa på at dette var kjedelig og slurvete. Hvis jeg hadde fanget opp dette ville jeg sannsynligvis aldri anmeldt den for plagiat.

Stammer fra tidligere oppgave

Kjerkol begrunnet likheter i tekst ved bruk av samme metode.

Samtidig har det også kommet frem likheter i avsnittene som handler om informanter – de som er intervjuet i oppgaven.

Kjerkol fastholdt at informantene var «kjente og unike for vår oppgave».

– Dataene vi baserer oss på i oppgaven er samlet gjennom intervjuer med våre informanter, analysert av oss, og drøftingen og konklusjonene er våre. Våre informanter er avdelingsledere i hjemmetjenesten, sa helseministeren til NRK.

– Vi har funnet ut at tekstlikhetene i oppsummering av intervjuobjektenes syn, henger sammen med at vi i en tidligere versjon av oppgaven hadde med en drøftingsdel der vi gjennomgikk våre funn og konklusjoner sett opp mot funn i tidligere oppgaver.

Det var VG som først omtalte dette.

– Denne delen valgte vi i sluttredigeringen å ta ut av oppgaven, men vi ser nå at formuleringer på to steder ble stående igjen – og da uten referanse til tidligere oppgave. Det burde ikke skjedd, sier hun til NRK.

Nord universitet har varslet en pressemelding om det pågående arbeidet med Kjerkols masteroppgave senere mandag.