Nå kommer den første snøen i nord – samtidig meldes det om brannfare i sør

Meteorologisk institutt har nemlig gått ut med to ganske sprikende meldinger tirsdag formiddag.

To meldinger som bekrefter at Norge er både langt og variert.

«Vi har oppdatert farevarselet for skogbrannfare Det gjelder nå for områdene Østafjells og Vestlandet sør for Stad» lyder den ene meldingen på Twitter.

Folk sør i landet kan altså forvente varmt vær også i dagene fremover.

Like varmt blir det derimot ikke lenger nord.

«Det er blå farger på kartet. Og kanskje legger værgudene igjen noen snøflak i fjellene i nord også ...» lyder den andre meldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Fortsatt varme i sør

Iselin Skjervagen, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, sier variasjonene vil vedvare i dagene fremover, og gjennom helgen.

Hun forteller at Vestlandet, Sørlandet og Østlandet kan forvente varmt vær.

– Det ser veldig fint ut frem mot helgen. Varme temperaturer, helt opp mot 25 grader flere steder, sier hun til NRK.

– Folk sør i landet må belage seg på varmt vær og dermed vedvarende skogbrannfare.

Lite nedbør de siste ukene har ført til at vegetasjonen er svært antennelig. Situasjon vil ikke bedre seg med det første.

– Det er ikke ventet nedbør av betydning for disse områdene de neste dagene, sier Skjervagen og legger til:

– Vær forsiktig med åpen ild.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kulde i nord

For deler av kysten og Nord-Norge er prognosene en annen historie.

– Nord for Vestlandet, altså Møre og Romsdal, har og får dårlig vær i dagene fremover. Nord-Norge vil få det kjølig inn mot helgen og det blir ikke mer enn 6–7 grader i Troms og Finnmark.

For Nordland vil gradestokken stopp på rundt 10 grader i helgen. At temperaturene skal ned er imidlertid ikke noe bare Nord-Norge får oppleve i helgen.

– Temperaturene skal gå ned over hele landet. Det vil ikke bli over 20 grader i Sør-Norge.

– Dere skriver det er fare for snø i nord, hvor høyt må du da?

– Akkurat nå må du på de høyeste toppene da snøgrensa er på 900 meter. Den vil krype lenger ned gjennom helgen, sier hun og legger til:

– De som har planer om å gå i fjellet bør ha med seg klær som tåler en snøbyge.

Saltfjellet på E6 blir ofte stengt om vinteren. I helgen kan det komme snøbyger i området. Foto: Statens Vegvesen / Webcamera

Lovende for neste uke

For de som ikke liker kulde er meldingene for Nord-Norge lite lystig lesing.

Statsmeteorologen sier det kan bli bedring over helgen.

– Også i neste uke er det meldt mye forskjellig vær. Sør for Bodø ser det veldig fint ut, og det kan bli sol i løpet av mandagen. Tirsdag vil det også bli ganske fint vær, men onsdagen ser nok ut som den fineste dagen i nord.

– Da blir sol og fint vær, men kanskje noen skyer enkelte steder.

– Er det veldig varme været, altså temperaturer opp mot 25 grader, over for de sør i landet?

– Jeg tror nok ikke de får 25 grader. Men det kan absolutt bli temperaturer opp mot 20 grader.