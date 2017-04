Nokså rolig påske i nord så langt

Hovedredningssentralen Nord-Norge melder om en nokså rolig påske så langt. – Det har vært et titalls tilfeller av benbrudd, eller at folk har slått seg, sier redningsleder Ørjan Delbekk til NRK. Røde Kors melder også om tre leteaksjoner så langt i påsken i Nordland og Troms. – Det er få skader til at det det har vært så fint vær og stor utfart i landsdelen, sier Ole Gadsø, landsråsdsleder i Røde Kors.