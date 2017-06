Nok en gang ligger skolestrukturen i Steigen på hoggestabben grunnet dårlig økonomi

Og nå begynner folk å bli lei av å leve i uvisshet.

– Vi er skuffet over at det kommer opp på nytt igjen, vi hadde håpet at både vi og ungene endelig skulle få ro til å kunne se litt fremover, sier Monica Hjertø.

Hun er leder for foreldrerådet ved Nordfold skole, som igjen står i fare for å bli lagt ned. Akkurat slik den har vært flere ganger tidligere.

Onsdag skal kommunestyret i Steigen nok en gang ha et møte om kommuneøkonomien, og grendeskolene som ble reddet for noen uker siden står i fare på ny.

– Vi kjenner vi begynner å bli matt, lei og sliten av dette. Det er omkamp etter omkamp, og veldig uforutsigbart for oss som foreldre og for de små.

Vanskelig

Men å få et kommunebudsjett til å gå opp er vanskelig, og skoler er dyre i drift. Likevel har ordfører Asle Schrøder ved flere anledninger lovet at det skulle ordne seg til slutt.

Men det å drive en kommune er ingen enkel sak.

– Budsjettet for inneværende år og for så vidt de neste årene også, der er det budsjettert med for lite avdrag på lånene våre.

– Vi må betale mer enn vi hadde trodd i høst. Da klarer hverken jeg eller andre å få dette til å balansere uten at vi gjør noe med skolestrukturen.

Asle Schrøder bemerker at han gjerne skulle ha beholdt alle skolene, men at nedlegging er et nødvendig onde for å berge økonomien.

– Jeg har håp om at hvis vi gjør dette grepet nå og legger ned én skole, så skal vi klare å beholde de øvrige i årene fremover.

Laskestad skole i Steigen har tidligere blitt foreslått nedlagt. Foto: Kari Skeie / NRK

Har fremdeles håp

Monica Hjertø har fremdeles håp for skolen sin, og at kommunestyret greier å finne penger et annet sted.

– Vi har foreldremøte, så da skal vi møtes og prøve å legge en plan for hva vi kan gjøre. Vi har begynt på et nytt skriv til politikerne, så får vi se hva vi foretar oss og om vi skal lage en liten aksjon.