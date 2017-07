Noen partier vurderer turistskatt

Turistene skaper arbeidsplasser og inntekter, men også forsøpling og slitasje. Venstre, Krf, Sv og Senterpartiet tar nå til orde for en kommunene turistkatt som kan betale for toaletter og søppeltømming. Flere store turistbye som Roma, Paris og New York skattelegger allerede turister på besøk. Arbeiderpartiet, Høyre og Frp mener likevel en slik skatt vil være ødeleggene for norsk turistnæring.