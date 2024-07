– Litt for mye er allerede for mye. Det er produsenten som bestemmer hva bilen skal tåle og bære, og da gjelder det å forholde seg til det. Overlast kan bli en direkte sikkerhetsfare ved at du for eksempel ikke klarer å stoppe i tide, sier Jack Stemland, inspektør i Statens vegvesen.

Mange velger bobil eller campingvogn når de skal på ferie i sommer, og allerede i juni kunne de melde om rekordmange biler på veiene i Lofoten.

Elin og Børge Davidsen er blant dem som tar ferien på hjul, og mandag ble de stoppet i kontroll på Fauske da Statens vegvesen sjekket vekta på bobiler og campingvogner.

– Vi forstod men en gang at vi hadde overvekt. I tillegg har vi jo vært på ferie, så da har vi med litt ekstra, sier Elin Davidsen.

Dermed fikk de ikke kjøre videre før de hadde gjort noe med vekta å bilen. Og de var ikke de eneste.

Jack Davidsen i Statens vegvesen kontrollerer at bobil – og campingvognsjåfører har alt under kontroll. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Noen tester grenser

Vegvesenet har ingen konkrete tall å vise til, men erfaringen er at en god del campingturister pakker for mye.

– Bare så langt i dag har vi vært nødt til å nekte åtte sjåfører å kjøre videre, forteller Jack Stemland i Statens vegvesen.

Ifølge Stemland laster folk mer enn det som er lovlig, fordi det er litt mer plass i campingvogna eller bobilen enn i kofferten.

– De fleste kjøretøy og sertifikat har ei totalvekt på 3500 kilo. Og jo lettere bil du har, desto mindre kopper, kar, vann og sengetøy kan du ha med, sier Stemland.

Derfor gjennomfører Statens vegvesen kontroller over hele landet i sommer.

Og ifølge kontorsjef Frode Johansen ved utekontrollen til Statens vegvesen i Nordland er det fort gjort få med seg litt ekstra.

Dei 10 viktigaste tipsa for ein perfekt ferie i bobil Tenk vekt. Faktisk vekt. Har du førarkort klasse B kan bilen ikkje vere over 3,5 tonn, verken som registrert i vognkortet eller i faktisk vekt. Mellom 3500 og 7500 må du ha førarkort klasse C1. Sjekk om faktisk vekt stemmer med vekta som står i vognkortet. Hugs autopass-brikke. Dersom du skal til Vestlandet eller Nord-Noreg løner det seg å inngå avtale med autopass ferje. Blir bilen over 8 meter ved bruk av for eksempel sykkelstativ må du utvide ferje-avtalen. Pakk ikkje for mykje. Ta ei vurdering på om du treng alt. Ta med eigen vannslange og slangekoblingar. Du finn sjeldan ein heilt rein offentleg vannslange. Ha eit voltmeter i bilen. Det fins enkle, små som kan puttast i stikkontakt. Slik sjekkar du om plassen du står på leverer nok spenning til å drifte kjøleskapet. Eingongshanskar er lurt å bruke på tømmestasjonar. Og her er det ikkje lurt å vere nokon rotekopp. Ha på gassalarmen. Lær deg korleis han fungerer. Ta det med ro, og senk skuldrane. Bobilturen skal nytast. Bli samd med den du reiser saman med om korleis de skal hjelpe kvarandre under rygging, parkering og køyring i uoversiktlege situasjonar. Køyr forsiktig. Følg trafikkreglane. Ta omsyn til køyreeigenskapane på bilen. Slepp forbi bilar om det blir kø bak. Hald godt til høgre. Det er inga skam å bruke ekstra tid der det er bratt - opp og ned. Sikre folk og lause gjenstandar når du skal til og køyre. Lag gjerne ei sjekkliste. Dette er inga offisiell liste - men ei liste med på basert på innspel frå bobilentusiastar frå heile landet. Du har sikkert fleire gode råd? Hald fram med å dele dei med andre!

– Saker fra den første ferieturen blir gjerne liggende igjen til andre og tredje tur. Noen har med seg hele verkstedet, mens andre har alt fiskeutstyr, sier han.

Ifølge Johansen øker også andelen unge langs veien på campingferie betraktelig.

Mange av dem har satt seg mål for en morsom ferie med nye opplevelser i bobilen, men tenker mindre enn de «erfarne» på vekt og last.

– De er ikke like godt kjent med lover og regler som de som har vært på veien i mange år. De unge er mer uvitende, for det skal heller prøves, testes og kjøres.

– Opplever dere at noen «tester grensene» for hvor mye de har med?

– Det er ingen tvil om at noen tester grenser. Våre vekter er åpne, så jeg tror de fleste har vært innom uten å fortelle oss det når de blir sjekket i kontrollen.

Johansen understreker likevel at overlast kan skje den beste, og at problemet må ordnes på stedet før ferden kan fortsette.

Måtte tømme vanntanken

– Som oftest hjelper det å tappe ut vann, men det er også tilfeller der kona må ta syklene med hjem på bussen. Og det er ikke morsomt for noen parter. Ved veldig tung last blir det også bot.

For ekteparet Davidsen ble det løsningen. De hadde 60 kilo overvekt da de ble målt første gang. Etter å ha tappet ut vannet fra de fulle vanntankene, fikk de grønt lys.

– Bilene er veldig tunge, og det å fylle litt vann viste seg å utgjøre en forskjell. Jeg har selv kjent ubehagelige drag med en for tunglastet campingvogn, sier Elin.

Ekteparet tror flere ikke er klar over egen vekt.

– Vi veide og veide og veide bilen før ferien, for å være trygg. Noen har jo med seg hele livet og alt de trenger for fire årstider. Så det er fint at de har kontroller. Det er jo skummelt å være for tung, sier Elin før de kan kjøre videre.