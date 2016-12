Nødlandet i Bodø

Et SAS-fly fra Oslo til Evenes måtte nødlande i Bodø sent fredag kveld, etter at pilotene fikk indikasjoner på en drivstofflekkasje. Flyet skulle etter planen lande klokken 22 fredag kveld på Harstad/Narvik lufthavn, men kapteinen tok ikke sjansen på å lande på Evenes. Passasjerene måtte dermed overnatte i Bodø, melder nettstedet Luftfart Media, som omtalte saken først.