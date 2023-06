Det blir gjort klart for kongeleg besøk i fleire av landets kommunar denne veka.

Kongeparet har alltid hatt ein plan om å besøke alle landet sine 356 kommunar.

I dag manglar kong Harald og dronning Sonja 23 kommunar for å nå målet.

I dag er det Nordland som står for tur, og kongeparet har no gått i land på Hemnesberget på Helgeland.

– Her i bygda har de tatt verdien av mangfald på alvor, seier kong Harald under sin tale.

Befolkninga i kommunen ønsker velkomen i skalljakker og vottar.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det er viktig å ta vare på gamle handverkstradisjonar. Berre spør dronninga, ho er ikkje til å stoppe om ein spør ho om dette.

– Her kryr det openbert av musikalske talent og kreativ kraft. Vi gler oss til å oppleve alt de har førebudd, avsluttar kongen.

Kong Harald på plass i Hemnes kommune. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ordførar i kommunen, Paul Asphaug (Sp) har også ønska kongeparet velkomen:

– Vi håpar at heile reisa blir ei minnerik oppleving, seier ordførar i Hemnes kommune Paul Asphaug (Sp) under si helsing til kongeparet.

Under fylkesturen skal kongeparet krysse av seks nye kommunar frå lista.

Kong Harald ved sida av ordførar i Hemnes kommune, Paul Asphaug (Sp). Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ferda vidare

I Hemnes får kongeparet fleire musikalske innslag. Dei skal også helse på fire personar som har for fortenestemedaljen.

Kong Harald og dronning Sonja får sjå utdrag frå Klemetspelet under sitt besøk på Hemnesberget. Foto: Monica White Martinsen

Dei reiser vidare til neste kommune, Hattfjelldal, rundt lunsjtider.

I dag besøker kongeparet desse to kommunane:

Hemnes

Hattfjelldal

Kongeparet mottar blomsterbukett frå velkomstkomitéen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Vi er heilt sikre på at dette blir ei flott oppleving for kongen og dronninga, seier statsforvaltar i Nordland, Tom Cato Karlsen.

– Vi har heile tida gått ut frå at dette besøket skulle bli gjennomført, det er jo det vi har planlagt for. Så vi er veldig glad for at dei no kjem oppover til Nordland og får sett dei flotte kommunane som ikkje har vore besøkt før.

Her kom kong Harald og dronning Sonja med Kongeskipet Noreg for ein time sidan:

Kongeskipet Noreg før kongeparet gjekk i land på Hemnesberget. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Slik ser resten av fylkesturen ut for kongeparet når dei no besøker Nordland:

Hemnes (5. juni) Hattfjelldal (5. juni) Leirfjord (6. juni) Vevelstad (6. juni) Sømna (7. juni) Bindal (8. juni)

17 kommunar igjen etter fylkesturen

I slutten av april skulle kong Harald eigentleg ha vore på offisielt besøk i Skaun, ein av få Trøndelag-kommunar som kongen manglar på besøkslista.

Det skjedde ikkje, då snøkaos og innstilte fly sette kjeppar i hjula.

Kongeparet jobbar likevel med å få besøkt fleire nye kommunar i år.

Her er ei oversikt på kva kommunar som står att for kongeparet å besøke, når dei er ferdige med rundturen i Nordland denne veka:

Kartet er basert på Kongehuset si uoffisielle liste over kommunar som kong Harald og/eller dronning Sonja har besøkt offisielt, eller besøkt i forsvarssamanheng, frå 1958 og fram til i dag.