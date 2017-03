NM-trening må utsettes

40 personer er akkurat nå i full gang med å rydde NM-traseen i Narvik for snø, skriver Fremover. Rennleder Torbjørn Kufaas har bestemt at de blir ny besiktigelse klokken 13.00 og har som mål at treningen for utøverne starter klokka 15.00.