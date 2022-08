NM i skateboard i gang: Stor interesse

I et flunkende nytt anlegg blir skateboard-NM nå arrangert i Bodø for første gang. Rundt 40 skatere er påmeldt og det skal deles ut to Kongepokaler i helga, for kvinner og menn. Arrangør Henriette Pedersen, leder for Bodø Skateboardklubb, mener interessen for sporten er økende i Nordland.