NM-gull og kongepokal til Thoresen: – Drømmedag

Lørdag ble det arrangert NM i bryting på Fauske. Morten Thoresen fra Bodø vant gullet i 67-kilosklassen etter fire kamper.



Men det stoppet ikke med NM-gull. Like etter at gullet var sikret fikk Thoresen beskjed om at kongepokalen er hans.



– Det ble en drømmedag. Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Det var min dag i dag. Det var virkelig morsomt. Jeg setter pris på alle som har vært her, støttet meg og vært glade på mine vegne. Det er helt nydelig, sier Morten Thoresen til Avisa Nordland.



Som om ikke NM-gull og kongepokal var nok melder Avisa Nordland at Thoresen også fikk levert en sjekk på 240.000 kroner fra Polar Quality samme helg. Pengene fordeles over tre år.



– Først får jeg plutselig en sponsorkontrakt, som sikrer meg tre år fram i tid. Så NM-gull, og så det gjeveste av det gjeve – kongepokalen. Den har jeg vært sulten på. Jeg turte ikke å snakke om det, for man vet aldri. Den kongepokalen henger høyt. Det var utrolig stort å få den, sier Thoresen til AN.