NJ anker Bodø Nu-dom til Høyesterett

– Mener det er riktig at saken blir prøvd for Høyesterett, sier NJ-leder Dag Idar Tryggestad til Medier24.

Avisen Bodø Nu er i Borgarting lagmannsrett frikjent for brudd på opphavsretten og markedsføringsloven.

Dette etter at de i oktober 2023 ble dømt i tingretten for brudd på opphavsretten.

Det var i 2022 at avisa publiserte en artikkel hvor de etter rettens mening i for stor grad har kopiert en podkast studentene hadde laget. Dermed landet retten på at avisa hadde brutt opphavsretten.

Men retten var i tvil om resultatet. Blant annet om siteringen er innenfor eller utenfor det som er vanlig sitatpraksis i norsk presse.

I juli i år kom lagmannsretten fram til at siteringen var innenfor vanlig sitatpraksis i norsk presse.

De to studentene ble dømt til å betale saksomkostninger fra tingretten og lagmannsretten på totalt 501.249 kroner, men dette dekkes av medlemsorganisasjonen Norsk Journalistlag.

Nå blir dommen i lagmannsretten anket videre til Høyestereett.

NJ-advokat Vibeke Lærum sier til Medier 24 at lagmannsrettens dom etter deres syn er preget av mangelfulle drøftelser og flere rettsanvendelsesfeil.

– Det er uheldig hvis dommen blir stående, ikke minst fordi den skaper uklarhet om grensene for bruk av andres opphavsrettslig beskyttet materiale, sier advokat Vibeke Lærum til Medier24.

NRK gjør oppmerksom på at en av studentene har et ansettelsesforhold i NRK.