§ 16. For å ha rett til lån og stipend til universitets- og høgskuleutdanning i land utanfor Norden, skal søkaren ha generell studiekompetanse i Noreg. Krava til norskkunnskapar for å få generell studiekompetanse gjeld ikkje for søkarar som har bestått vidaregåande opplæring i utlandet eller International Baccalaureate (IB).

Kravet om generell studiekompetanse i Noreg gjeld ikkje når søkaren oppfyller eitt av følgande vilkår:

a. Søkaren er 25 år eller eldre i det kalenderåret søkaren blir tatt opp på grunnlag av realkompetanse.

b. Søkaren er under 25 år, og på grunn av eigen varig sjukdom, eigen funksjonshemming eller liknande ikkje kan tilfredsstille eitt eller fleire av krava som blir stilt for å få generell studiekompetanse.

c. Søkaren har opptak til utdanning i utøvande eller skapande musikk, ballett, skodespel eller bildande kunst ved ein framståande lærestad med strenge krav for opptak.