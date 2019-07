NRK: Hva tenker du om at departementet nå har gitt Nilssen medhold i at hun har rett i innsyn?

Tore Bratt: Helgelandssykehuset er komfortabel med de vurderingene som departementet har kommet med. Vi vil følge opp beslutningen fra departementet, og gjøre nye og konkrete vurderinger av innsynsbegjæringen der departementet ber oss om det. For ett av forholdene i innsynsbegjæringen fra Hanne Nora Nilssen er avslaget vårt om innsyn opprettholdt.

NRK: Hvorfor var det riktig å nekte henne innsyn i utgangspunktet?

TB: Fordi det bes om innsyn i forhold som Helgelandssykehuset mener det ikke er grunnlag for å gi innsyn i med bakgrunn i unntaksbestemmelsene i lovgivningen. Når det oppstår uenighet om hvordan lovverket skal forstås i slike saker, er det slik vi ser det nødvendig å få overordna myndighet, i dette tilfelle Helse- og omsorgsdepartementet, til å gjøre en avklarende vurdering.

NRK: Nilssen mener hemmelighold rundt prosessen kan føre til mistanke – hva synes du om det?

TB: Helgelandssykehuset har lagt opp til en åpen, transparent og sporbar 2025-prosess. Det betyr at alt av henvendelser, innspill, utredninger med mere publiseres fortløpende på våre nettsider. I tillegg bruker vi nye virkemidler for å åpne opp prosessen, der streaming av styremøter og styreseminar er viktige tiltak. Det gir den samlede befolkningen på Helgeland mulighet til å sette seg godt inn i prosessen og det som etterhvert blir grunnlaget for de beslutninger som skal tas.

NRK: Nilssen mener det har vært ødeleggende at man ikke har ivaretatt prinsippene rundt åpenhet – er du enig i det?

TB: Slik vi ser det så ivaretar vi prinsippene om åpenhet på en god måte. I en slik prosess er det naturlig at det oppstår uenighet om hvor grensen for åpenhet går i henhold til lovgivningen. Vi setter i så måte pris på at våre vurderinger blir satt på prøve, og at det som i denne saken, blir gjort en vurdering av overordna myndighet om hvordan lovverket skal forstås.

NRK: Nilssen er også kritisk til at det har vært slurvet med skriving av møtereferater – kommentar til det?

TB: Det vil alltid være en vurdering av når det er berettiget med referater. Problemstillingen er om det er snakk om møter eller kun en dialog eller avklarende samtale.