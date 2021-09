Nils må bruke tre døgn på å stemme: – Så komisk at jeg ikke orker

Væran utenfor Bodø består av Helligvær, Givær, Bliksvær, Landegode og Karlsøyvær. Bliksvær består stort sett av fritidsboliger. Nils Thommesen og kona er de to eneste fastboende på den lille øya.

De bor faktisk der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Tidligere denne uken reiste Bodø kommune ut til naboøyene Helligvær, Givær og Landegode for å hente forhåndsstemmer.

De tok ikke turen innom Bliksvær eller Karlsøyvær.

Om Thommesen skal benytte seg av stemmeretten på mandag, må han ta hurtigbåten til Bodø søndag. Hjemreisen blir eventuelt ikke før onsdag – da det kun går hurtigbåt tre ganger i uka.

Dermed må han overnatte i Bodø tre netter for å få stemt.

Han sier dette medfører at Senterpartiet mister to av to stemmer fra Bliksvær.

– De kjørte innom Givær, men droppet Bliksvær selv om det er på veien tilbake til Bodø. Det er så komisk at jeg ikke orker stemme.

Helligvær, Givær og Landegode fikk besøk av Bodø kommune. Nils mener kommunen kunne brukt litt ekstra tid på å hente han og konas stemme på Bliksvær.

Ringte varaordføreren

Thommesen har de siste årene vært pensjonist. Tiden bruker han på forvaltning av Bliksvær naturreservat.

– Vi hugger skog og lager beite. Det er femti sauer som benytter seg av området, sier han til NRK.

Øyværingen sier han gjerne skulle brukt sin stemmerett på Senterpartiet, men at det er helt uaktuelt å overnatte tre netter i Bodø for å få stemt.

Nils Thommesen legger til rette for sauebeite på Bliksvær. Foto: Torje Bjellaas / NRK

– Når kommunen ikke er mer interessert i stemmen min enn at de kan komme innom her samtidig som de var på de andre øyene, da kan det bare være, sier Thommesen og legger til:

– Varaordføreren i Bodø mistet to stemmer på dette. Jeg ringte han før det skjedde og sa ifra, men det var ikke noe han kan kunne gjøre med det.

– Hvor lang tid hadde båten brukt på å svippe innom Bliksvær?

– Vi kunne gått ned på venterommet på kaia. Da hadde de vel brukt ti minutter ekstra. Men de hadde ikke tid til det, svarer Thommessen.

Nils Thommesen bor på Bliksvær – der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Du trenger javascript for å se video. Nils Thommesen bor på Bliksvær – der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Ikke praktisk mulig

Varaordføreren i Bodø, Ola Smeplass, representerer Senterpartiet.

– Som leder av valgstyret må jeg først og fremst si at jeg ikke kan bli preget av hva folk sier, eller hva de sier de har tenkt til å stemme. Jeg forholder meg nøytral til hva folk stemmer, sier han til NRK på spørsmål om hva han tenker om at hans parti mistet to stemmer fra Bliksvær.

– Det er beklagelig at folk opplever at det er tungtvindt å stemme, men vi kan ikke komme hjem til alle. Det er ikke praktisk mulig.

Varaordfører i Bodø, Ola Smeplass (Sp), sier det er umulig å gjøre det perfekt for alle. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Smeplass peker på at det handler om både kostnader, tid og bruk av de kommunalt ansatte.

– Det er masse de ikke har på Bliksvær, som vi har i Bodø. Målet er at det skal være så bra som mulig, men det blir aldri perfekt, sier han og legger til:

– Vi gjør så godt vi kan.

Må være syk eller ufør

Berit Skaug, valgansvarlig i Bodø kommune, peker i likhet med Smeplass på at det ikke er mulig å dra hjem til alle for å hente stemmene deres.

– Det må være et særskilt behov, og det må være knyttet til sykdom eller uførhet. Alle andre må oppsøke et valglokale for å avgi sin stemme, sier hun og legger til:

– Lokalene har vært åpne i over to måneder. Mulighetene for å avgi forhåndsstemme, for de som er friske og gangføre, har vært bra.

– Dere har vært ute på Helligvær, Givær og Landegode. Hvorfor ikke Bliksvær?

– Vi har en lang tradisjon for å dra til Væran for å hente forhåndsstemmer. Vi var innom Landegode og Helligvær, som er de to største øysamfunnene, svarer Skaug.

Nils Thommesen sier det ikke er første gang han ikke tar seg bryet med å stemme. – Vi som bor på Bliksvær er vant til det. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Vanligvis drar vi ikke innom Givær, men i år var det en person der som ikke kunne stemme fordi han ikke klarte å komme seg til valglokalet. Er du syk eller ufør kan man be om å få stemt hjemme, og i denne situasjonen stemte det.

– Nils Thommesen sier det er uaktuelt å overnatte i Bodø i tre dager for å stemme på valgdagen. Hva tenker du om det?

– Det er synd at folk ikke får benyttet stemmeretten sin. Men jeg tenker at alle har hatt over to måneder på å forhåndsstemme, og det er ganske bra om du ikke har et behov gjennom sykdom for å stemme hjemme.

Nils Thomessen, som ikke kommer til å stemme i år, sier han forstår at han har hatt god tid på seg – men at det fortsatt ikke hjelper.

– Når det ikke går båter hver dag, og jeg må overnatte i flere døgn for å få stemt, så kan de bare ha det så godt.