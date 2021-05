For 20 år siden ble han historisk: – At jeg er homofil prest er ikke ei greie lenger

I år er det 20 år siden Nils Jøran Riedl ble historisk.

20. desember 2001 ble han ordinert til prest av biskop Gunnar Stålsett, til tross for at han allerede var registrert partner med en annen mann.

Det hadde aldri skjedd før.

– Det ble bråk og oppstyr den gangen, forteller Riedl.

Men biskopen og den ferske presten var ikke de første til å skape store overskrifter.

Sunde-saken hadde allerede satt i gang homodebatten i kirka på slutten av 90-tallet.

Siri Sunde-saken Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK Ekspandér faktaboks Siri Sunde ble, som åpent lesbisk, ansatt som prest i Hamar bispebømme i 1996. Sommeren etterpå inngkk hun partnerskap med kjæresten sin. Men samme høst, altså høsten 1997, bestemte Kirkemøtet (det øverste representative organet i Den norske kirke) at kirken ikke kunne tilsette lesbiske og homofile som har inngått partnerskap, i stillinger som prest, diakon eller kateket. Flere mente Sunde måtte si opp stillingen sin, men etter råd fra biskop Rosemarie Köhns, tok hun heller permisjon fra kapellanstillingen til saken var avklart. Hun var den første åpent lesbiske prest som inngikk registrert partnerskap og beholdt sin stilling i Den norske kirke. Saken var omstridt og vakte nasjonal oppsikt, men hun hadde støtte lokalt, og det ble avgjørende for at hun ble tilsatt av Hamar bispedømmeråd. Hun gikk av med pensjon i 2020 etter å ha vært kapellan i Nordre Land i Innlandet fylke fra 1996 (med permisjon 1997–99). Kilde: Store Norske Leksikon, Vårt Oslo

Ble nektet jobb

Riedl var altså den første til å bli prest som allerede levde i et homofilt partnerskap.

Oslo-biskop Ole Kristian Kvarme nektet nemlig Riedl jobb, men bispedømmerådet ville det annerledes.

– Det var en fantastisk dag. Gunnar Stålsett hadde sagt ja til at jeg kunne bli prest selv om kirken hadde vedtatt at det ikke var lov for partnere å være prester.

Siden da synes han utviklingen har vært formidabel.

– Fra å være kriminell til 1972 til å kunne gifte oss i 2013... Ja, det har vært en rask og formidabel utvikling. På 90-tallet var det tårer og smerter. Men nå kan jeg være den jeg er.

Homofile prester i Norge Foto: Montasje/NRK Ekspandér faktaboks I oktober 1992 henvendte biskop Sigurd Osberg i Tunsberg seg i brevs form til Bispemøtet med ønske om at homofil legning - homofil praksis kunne bli tatt opp til drøfting.

På Bispemøtet i mars/april 1993 vedtok man å få dette spørsmålet utredet på nytt. En bredt sammensatt arbeidsgruppe på åtte medlemmer ble nedsatt.

I februar 1995 ble utredningen «Homofile i kirken» presentert. Et flertall på fem av de åtte medlemmene argumenterte for at kirken burde akseptere homofilt samliv, også blant sine ansatte.

På møtet i september 1997 vedtok Kirkerådet er klar anbefaling til Kirkemøtet om å presisere at personer som lever i homofilt samliv ikke kan inneha vigslet tjeneste som prest, diakon eller kateket.

I 2007 vedtok Kirkemøtet (høyeste organet i kirka) en lov for bispedømmerådet å ansette homofile prester hvis de ville det.

Kirkerådet opprettet i september 2018 et LHBT-utvalg.

Våren 2020 ble det gjennomført en større ansattundersøkelse om temaet blant alle ansatte i Den norske kirke som viste at de fleste ansatte med LHBT-identitet har det greit, men at det fortsatt er mye diskriminering. Kilder: Den norske kirke, Nils Jøran Riedl.

70 % synes homofilt ekteskap er ok

Men Den norske kirke vedtok ikke før i 2016 at personer av samme kjønn kunne gifte seg.

Det førte til 3000 utmeldinger av kirka.

Fortsatt er det noen som ikke synes noe om homofile prester.

– Noen få her sier de har mistet kirka si fordi jeg er presten. Det er synd, men tror og håper at de har funnet andre religiøse fellesskap når jeg ikke kan gi dem kirka de trenger, sier Riedl.

I 2020 gjennomførte kirken i samarbeid med Forskningsstiftelsen Fafo en undersøkelse blant kirkens ansatte.

Blant de 1800 som svarte, sa 70 % at de synes det er ok at homofile lever sammen.

120 av dem svarte at de hadde LHBT-identitet.

Hva er LHBT? Ekspandér faktaboks LHBT er en forkortelse for lesbisk, homofil, bifil og transperson.

Dette er et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere.

En transperson er en person som har en kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som helt eller delvis ikke stemmer med kjønn tildelt ved fødsel.

I FN-sammenheng er den vanlige forkortelsen «SOGI», en forkortelse for «sexual orientation and gender identity».

– De aller fleste har det bra. Men det er tydelig at det fortsatt foregår diskriminering. Det er spesielt i Agder og Vestland at det fortsatt er skeptiske holdninger, sier Riedl.

Så, for å svare på egen kritikk:

– Kirka ønsker å gjøre noe med dette. Derfor har vi et nytt undervisningsopplegg som blant tar for seg språkbruken, forklarer Riedl.

– Står det mann og kvinne i ekteskapsinnmeldinga, eller ektefelle én og to? Slike ting jobber vi med nå. Det handler om å synliggjøre hele LHBT-feltet.

Tilbudet finnes i Sør-Hålogaland og Oslo bispedømme.

Skandinavia i tet

– Norge ligger godt an når det kommer til homofiles situasjon i kirka.

Det sier forsker Arne Grønningsether som står bak Fafo-rapporten.

– Homofilistriden er stor i mange kirker, spesielt i de tradisjonelle protestantiske kirkene.

I de katolske og ortodokse er det få uenigheter, rett og slett fordi de konservative holdningene dominerer.

I USA fikk en prest sparken for å ha stått frem som homofil i 2015.

– Men de har også fått LHBT-prester i det siste. Det skjer ting rundt om i verden.

Det er spesielt de skandinaviske kirkene som leder an, ifølge forskeren. I tillegg til den anglikanske kirken i Sør-Afrika.

– Fortsatt et sårt tema

KRISTNE OG SKEIVE: Lektorstudent Emilie Nancy Eiken og teologistudent Trude-Christina Halvorsen. Foto: Privat

Riedl, Sunde og andre homofile i kirken har pløyd mye jord for å komme dit likestillingen er i dag.

Samtidig gjenstår det mye jobb.

Trude-Christina Halvorsen (32) fra Bergen studerer teologi på MF Vitenskapelige høyskole i Oslo.

Hun setter enorm pris på innsatsen av homofile troende før henne.

– Det å være homofil og kristen i dag er et sårt tema for mange. Det er ikke alltid jeg er like stolt av å være skeiv og kristen. Det er kommentarfelt i sosiale medier jeg ikke orker å lese, sier hun.

– Men jeg kan faktisk ikke tenke meg hvor sårt det må ha vært for alle de som har gjort jobben før oss, sier Halvorsen.

Det viktigste for henne er at alle kan bli tatt for det mennesket de er, ikke for legninga si.

– Legning i arbeidslivet skal ikke være et tema.

Emilie Nancy Eiken (22) mener noe av løsningen ligger i at de må tørre å ta mer plass.

– Vi kan ikke godta praksiser som konverteringsterapi. Holdningsendringer tar lang tid, så bare det å være synlig skeiv i samfunnet vil på lang sikt ha en positiv virkning.

– Det er ikke greia lenger

Å være homofil prest er han ferdig med. Nå er han bare prest. I tillegg er han en erfaren kunstner og sitter i Pride Art-styret. Foto: Tore Gjerløw / NRK

Nå er Nils Jøran prest i Gildeskål, en kommune like sør for Bodø med drøyt 2000 innbyggere.

Han har kommet dit Trude-Christina vil at alle skal komme.

Ikke engang de eldre i bygda ser ut til å bry seg om at han er homofil prest.

– Det at jeg er homo er ikke greia lenger. Jeg er bare presten. Og det er det jeg vil være.

Men det gjenstår fortsatt mye jobb.

– Transperspektivet er nesten ikke tema i det hele tatt. Vi er ikke i mål før du kan jobbe i kirka som den du er.