Ni Tour de France-lag klare for Arctic Race of Norway

Det er et sterkt felt som stiller til start i den ellevte utgaven av Arctic Race of Norway.

Ni Tour de France-lag står klare når starten går i Bodø 4. august.

På to av lagene finner vi sykkelstorheter som Mark Cavendish og Chris Froome. Begge er på tampen av store karrierer, og Arctic Race of Norway-ambassadør Thor Hushovd tror ikke det er usannsynlig at de to stjernene kan benytte anledningen til å sykle i vakre omgivelser i Nord-Norge.

Vanligvis må lagene prioritere strengt når de skal avgjøre hvem som skal sykle de ulike rittene, men siden stjernene er i ferd med å avslutte karrierene sine, tror Hushovd det kan åpne for andre vurderinger.

– Alle syklister har sett TV-bildene fra Arctic Race of Norway, og fått positive rapporter fra de som har vært her. Og jeg har selv opplevd at det har vært konkurranse innad i lagene om å få komme til Nord-Norge, sier Hushovd.

Thor Hushovd var den første vinneren av Arctic Race of Norway. Siden har store navn som Steven Kruijswijk, Dylan Teuns, Alexey Lutsenko, Nord-Norges egen Andreas Leknessund, og den regjerende mesteren Stephen Williams, tatt sammenlagtseieren.

Etappene:

Søndag 4. august: Etappe 1 - Bodø > Rognan, 157 km.

Mandag 5. august: Etappe 2 - Beiarn > Fauske, 175 km.

Tirsdag 6. august: Etappe 3 - Tverlandet > Sulitjelma (Jakobsbakken), 155 km.

Onsdag 7. august: Etappe 4 - Glomfjord (Meløy) > Bodø, 156 km.