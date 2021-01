Ni nye smittetilfeller i Rødøy

I dag fikk Rødøy kommune bekreftet ni nye koronatilfeller, bekrefter fungerende ordfører Bjørn Pedersen til NRK. Totalt er 11 personer bekreftet smittet siden søndag. De ni nye var allerede i karantene og knyttet til de to som ble påvist smittet på søndag. Rødøy kommune har innført flere strenge tiltak for å begrense smitten. – Vi ser at vi er er svært sårbare, skriver kommunen på sine nettsider.