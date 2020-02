Aktor Thor Erik Høiskar kan ikke huske å ha hatt så mange tiltalte i en og samme sak, og det kunne ha vært flere.

– I tillegg til de ni som nå er i retten, er det flere saker i samme kompleks som allerede er avgjort av domstolene, sier Høiskar.

Folksomt i salen

Politiet jobbet lenge med opprullingen av nettverket i Lofoten, som skal ha forsynt flere kommuner i Nordland med narkotika.

Mot slutten av 2018 ble 14 kilo amfetamin og over sju kilo hasj beslaglagt på en adresse i Vågan.

Totalt ni personer er tiltalt for befatning med det som er Nord-Norges nest største beslag av amfetamin og hasj.

Dermed er rettssal seks i Bodø nå satt med ni forsvarere, ni tiltalte, fire dommere og meddommere samt tre fra aktoratet.

På toppen av dette kommer to tolker samt politiets vaktstyrke som består av «en viss mengde folk», som en politibetjent beskrev det.

Årsaken til dette er at tre av de tiltalte fremdeles sitter i varetekt og må transporteres mellom fengsel og rettssal. De varetektsfengslede ankommer retten med håndjern.

Få full oversikt over de tiltalte nederst i saken.

Møttes i luftegården

Politiet har strenge sikkerhetstiltak rundt rettssaken i Bodø. De tiltalte må gjennom en sikkerhetskontroll før de kommer inn i rettssalen.

Årsaken skal være at det har oppstått uenigheter mellom de tiltalte dagen før saken startet.

De tre som regnes som hovedmenn i saken har siden de ble pågrepet vært i varetekt i ulike fengsler i Norge.

Men siden søndag har de vært samlet i Bodø fengsel, og dermed hatt mulighet til å snakke sammen.

En av de tiltalte skal ha bedt en annen tiltalt om ta på seg skyld og ikke blande inn andre tiltalte.

– Jeg ble tilbudt penger, biler og ei leilighet for å ta på meg skylda alene, sa tiltalt nummer 2 i retten tirsdag.

Kokte amfetamin i Norge

I forklaringene til de ulike tiltalte har det blant annet vært snakk om et amfetaminkokeri på Østlandet.

– Jeg kjørte dit med to pakker, og de ble sikkert kokt mellom 40 og 50 kilo amfetamin der, forklarte en av de tiltalte.

Han ble arrestert av Interpol i Armenia etter at han og samboeren hadde vært på reise i Iran. Han forklarte også at han skjønte at noe var fatt, da han leste i Dagbladet om beslaget i Lofoten.

Tok kontakt med avis

Amfetaminbeslaget i Lofoten er et av de største som er gjort i politidistriktet. Foto: John Inge Johansen / NRK

Mannen har også forklart at han var en del av et kriminelt miljø som han forsøkte å komme seg ut av, men ble holdt tilbake gjennom voldsutøvelse og trusler mot hans familie.

Det som skulle være hans vei ut, og dokumentasjon overfor politiet, var at han forsøkte å få en oversikt over bakmenn og steder, som han sendte til en journalist i Dagbladet lenge før han ble pågrepet.

I retten fortalte han om en kjøretur til Finland for å hente opium, en tur til Rotterdam for å levere penger til en som ble kalt «onkel».

Denne tiltalte sier seg skyldig i tiltalen. Han sier også at han ble kontaktet av en annen tiltalt da de satt i samme varetektsfengsel i Bodø før rettssaken startet.

I forkant av dette satt de tre antatte hovedmennene i på ulike steder i landet. Her ble han bedt om å ta på seg skylda mot en motytelse i form av biler og ei leilighet.

Skjønner ingenting

Den tiltalte som skal ha sagt dette, nekter enhver befatning med saken. Han har vært i Svolvær i Lofoten, han har sett på en restaurant og levert et anbud på dette. Og det er det hele sier den tiltalte. Han erklærte seg ikke skyldig.

Forklaringene i retten tok imidlertid en vending, da han påsto at den andre tiltalte egentlig er en menneskesmugler, og hadde kommet med et krav på en million kroner blant annet for å få ut et familiemedlem fra Iran.

Han sier at alle pengeoverføringer som har gått fra han til den andre tiltalte er forskudd på menneskesmugling og har ingenting med narkotika å gjøre.

Skulle bare ha litt

Den tredje tiltalte har forklart at han nærmest er lurt inn i det hele.

Han skulle bare bestille en plate marihuana for en kompis som skulle ha noe på en nyttårsfest, men endte opp med at det ble levert 2,6 kilo amfetamin.

Ifølge hans egen forklaring forsøkte han flere ganger å få levert stoffet tilbake med det resultat at det kom ytterligere leveranser til gården i Lofoten.

Mottok enda mer

Det var stort politioppbud utenfor tingretten i Bodø da rettssaken startet tirsdag. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi ble lurt, og plutselig kommer det fem kilo til med amfetamin. Jeg ble sint og ba NN (den tiltalte som sier han ikke har noe med saken å gjøre) om å komme og hente. Så går det en tid, og nok en gang ender 6 kilo amfetamin opp på gården. Jeg ba han som leverte stoffet om han kunne skaffe meg en bil, som skulle vært registrert i hans eller hans kones navn.

Ifølge forklaringen var planen å fylle bilen opp med det stoffet de ikke ville ha, og kjøre bilen til Lødingen.

– Der skulle vi parkere den og få dem til å hente stoffet sitt selv. Før vi visste hva som skjedde satt jeg i varetekt, men nå takker jeg politiet som har gjort en god jobb. Jeg håper vi får den straffen vi skal ha.

Gårdsliv

På en gård Lofoten ble det beslaglagt 14 kilo amfetamin og 7,5 kilo hasj.

Deler av de narkotiske stoffene var pakket i en svart søppelsekk, og gjemt i et spann på en gård i Lofoten.

Melkespannet med hasj og amfetamin ble stående i traktorvogna ved veien i månedsvis.

– Jeg forklarte meg om det gjemmestedet til politiet, men det tok likevel lang tid før de dro og henta det, sa en av de tiltalte i retten i dag.

Han la videre til at han ble involvert i dette, kun for å selge hasj, for å betjene en gjeld han hadde fra drift av et gatekjøkken på Østlandet.

Tidslinje legges fram

Nå skal aktor legge fram en omfattende tidslinje, med utskrifter fra telefonsamtaler, data fra basestasjoner, elektroniske spor og andre etterforskningskritt.

Denne gjennomgangen kommer alene til å ta flere dager. Det er satt av en måned til behandlingen i tingretten.

– Har DNA-bevis

I retten sa aktor Thor Erik Høiskar at dette ikke er en vanskelig sak, selv om det er satt av lang tid til behandlingen.

– Vi har bevis i form av beslaglagt narkotika, og vi har andre beviser som vi skal legge fram i løpet av de neste dagene. Narkotikaen har gått nordover og pengene sørover, sier Høiskar.

Aktor forteller videre at han skal gå igjennom en rekke hendelser som er satt opp i en tidslinje. I tillegg til å gå igjennom nesten seks timer med telefonavlytting og annen overvåkning av de tiltalte.

– Vi har også DNA-bevis på noen av pakkene med amfetamin.

– Dette er ikke en komplisert sak. Men det er litt som å se på Detektimen. Du skjønner ikke hvorfor denne detaljen er viktig, før du kommer på et senere tidspunkt i saken.