Flyplassene på Stokmarknes, i Svolvær, i Mo i Rana, Mosjøen, Vardø, Berlevåg, Sørkjosen, Førde og Sandane har alle vært midlertidig stengt for kommersiell rutetrafikk i halvannen måned.

Avinor stengte flyplassene for å sikre at de har nok personell på jobb ved andre flyplasser.

Nå krever Vesterålen regionråd og ordfører Sture Pedersen i Bø kommune i Vesterålen at de koronastengte lufthavnene i Nordland må gjenåpnes.

– Alvorlig syke pasienter lider

Pedersen mener stengingen får store konsekvenser for blant annet alvorlig syke pasienter som må finne alternativ transport for å komme seg til sykehus.

– Jeg er kjent med at pasienter avbestiller sykehustimer. Andre pasienter er veldig slitne når de kommer hjem. Enkelte pasienter må overnatte i Bodø for å nå timen sin på sykehuset. Dette er folk som til dels er alvorlig syke, sier Pedersen.

Ordfører Sture Pedersen i Bø (H) krever snarlig gjenåpning av koronastengte kortbaneflyplasser i starten av mai. Foto: Øystein Nygård / NRK

Medisintrøbbel

Stengte flyplasser har allerede skapt problemer for frakt av livsviktige medisiner, som i denne perioden har blitt fraktet med bil.

For å sørge for at dette ikke stopper leveranser av viktige varer har det vært satt opp ekspressbiler som går mellom flyplassene.

Ifølge Pedersen skal flyplassen på Stokmarknes være stengt ut mai måned.

– Det har vært antydet at noen få ruter skal åpnes i juni og juli. Det vil får konsekvenser - ikke bare for pasienttransport, men også for reiselivet, sier Pedersen.

Nå har kommunene i Vesterålen gjort det klart for regjeringen, Avinor og flere andre instanser at situasjoner uholdbar.

Flyplassene på Stokmarknes, i Svolvær, i Mo i Rana (bildet) og i Mosjøen har vært stengt for kommersiell flygning siden 18. mars. Foto: Frank Nygård / NRK

– Med den infrastrukturen vi har i Vesterålen kan vi ikke leve med stengte kortbaneflyplasser i regionen. Derfor kjører vi hardt på for å få den gjenåpnet. Flyplassene betyr altfor mye for oss, sier Pedersen.

Vil komme snarlig avklaring

Thorgeir Landevaag er divisjonsdirektør for nasjonale, regionale og lokale lufthavner i Avinor Foto: Einar Yohsuke Kosaka / NRK

Ifølge Thorgeir Landevaag som er divisjonsdirektør for nasjonale, regionale og lokale lufthavner skal Avinor ta stilling til gjenåpning av lufthavner i løpet av de nærmeste dagene.

– Dette vil være klart etter styremøter onsdag eller torsdag denne uka, sier han til NRK.

Ordføreren i Bø har nå forhåpninger om at Stokmarknes lufthavn åpner i begynnelsen av mai måned.

– Jeg har forståelse for at man må gjenåpne flyplassene gradvis. Flytrafikken må bygges opp gradvis. Folk må komme tilbake. Det vil nok ta tid før vi kan forvente normal flytrafikk, tror Pedersen.