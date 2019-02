NHO nekter å være med på læreplassgaranti: – Ansvarsfraskrivelse, tordner fylkesråd

Antallet søkere til læreplass har økt med over 4600 siden 2011, ifølge Utdanningsdirektoratet.

Flere får også læreplasser, men samtidig står over 8.000 uten, viser tall fra 2018. Og bare i Nordland sto om lag 200 elever uten læreplass i fjor.

– Det er veldig viktig at folk får en mulighet til å jobbe og vise hva de er gode for, sier elektrikerlæring Sander Hansen.

Bergen kommune har allerede innført læreplassgaranti for noen av sine elever.

Onsdag vedtar trolig Nordland en garanti for alle yrkesfagretninger, men møter skuldertrekk hos NHO.

Tverrpolitisk enighet

– Det er en ansvarsfraskrivelse ikke å ville være med å bidra til en slik garanti. Det er rett og slett bakstreversk, sier fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen.

– Altfor mange ungdom står uten læreplass hvert år, sier fylkesråd for utdanning, Hild Marit Olsen. Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Et samlet fylkesting står bak garantien.

– En slik garanti kan bidra både til at vi får mer kompetent arbeidskraft og at færre faller inn i et utenforskap, sier leder i utdanningskomiteen i Nordland Høyre, Joakim Sennesvik.

Fylkestinget håper å kunne overbevise NHO.

Lærling: – Ikke en god taktikk

Sander Hansen har ett år igjen før han er ferdig med fagutdanningen. Han var en av de heldige som fikk læreplass.

– Så lenge man møter opp på skolen og har lite fravær, er det ikke noe stort problem å få læreplass, sier elektrikerlærling, Sander Hansen. Foto: Adam Enochsson / NRK

Bodøværingen er likevel skeptisk til en garanti helt uten spesifikke krav.

– Det er ikke en god taktikk å tvinge bedrifter til å ta inn lærlinger hvis de ikke er rette for jobben, sier Hansen.

– Hvem som helst kan ikke få en læreplass, du må ha greie karakterer og vise at du er punktlig. Det er det bedrifter ser etter, sier han.

NHO: – Det er ei grense

NHO deler elektrikerlærlingens syn, og mener samtidig at fylkeskommunen og kommunene i Nordland ikke stiller høye nok krav.

– Man har ikke stilt krav til antall lærlinger eller antall fagarbeidere i anbudene, sier Ole Henrik Hjartøy, leder i NHO Nordland. Foto: NRK

– Å garantere at absolutt alle får en læreplass er ikke veien å gå. Arbeidslivet fungerer ikke sånn, sier leder i NHO Nordland, Ole Henrik Hjartøy.

– I mange bransjer kan vi være med på å diskutere en garanti. Men vi kan ikke stille oss bak at alle er sikret læreplass, uten at det stilles noen krav til opplæringen bedriftene gir.

I Nordland har elektrofag 80 godkjente lærebedrifter. I disse er det om lag 450 lærlinger, forteller han.

Hjartøy mener NHO tar samfunnsansvaret på alvor og er flinke nok til å opprette læreplasser.

– Vi har lange tradisjoner på å ta inn lærlinger, og de er en ressurs i bedriftene. Men det er ei grense for hvor mange lærlinger vi kan ta inn for å kunne gi en forsvarlig opplæring.