Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det spisser seg til mellom kommunene i nord og næringslivet. I går kom regjeringens varslede veileder for kommuner som vil ha egne karanteneregler.

Til nå har 124 kommune innført egne lokale regler.

Strammet inn

Bø i Vesterålen er en av dem, og de var også først ute med å stenge skolene før sentrale myndighetene gjorde dette.

Da regjeringen kom med sin veileder svarte kommunen med å stramme tiltakene til i stedet for å slippe opp.

Det fikk NHO-direktøren Ole Erik Almlid til å banke i bordet under pressekonferansen hvor regjeringens veileder ble presentert.

Ole Erik Almlid i NHO sier at særegne karantenetiltak må gjøres i samarbeid med næringslivet, slik Bø i Vesterålen har gjort det. Foto: Martin slottemo lyngstad / NHO

– Hvis ikke dette fungerer, må vi gå til Stortinget og regjeringen og be om å bruke koronaloven, sa Almlid.

I kveld møttes NHO-direktøren og Bø-ordfører Sture Pedersen (H) til debatt i Dagsnytt 18.

Der vanket det imidlertid overraskende skryt til Bø og deres «søringkarantene», og slett ikke kjeft og banking i bordet.

Har skjønt det

– Sture Pedersen er en ordfører som har skjønt hvordan næringslivet vil ha det, sa Almlid.

Han trakk fram vesterålskommunen som et godt eksempel på en kommune som hadde tatt hensyn til næringslivet i de strenge smitteverntiltakene de har innført.

– Alle ordførerne kan lytte til Sture Pedersen, så fikser vi dette, sa Almlid videre.

Pedersen på sin side sa at han syns synd på regjeringen som hadde måttet lage en veileder for at kommunene skal legge til rette for næringslivet.

Beklager på vegne av kommunene

Ordfører Sture Pedersen i Bø debatterer omstridt koronakarantene i nord. Du trenger javascript for å se video. Ordfører Sture Pedersen i Bø debatterer omstridt koronakarantene i nord.

– Kommunene skal være næringslivets beste venn. Det er mitt utgangspunkt og dette må jeg beklage på vegne av de kommunene som ikke har klart å løse dette før den veiledningen kom. Sånn skal det ikke være, sa Pedersen.

NHO-direktøren sa at de særegne karantenetiltakene er et stort problem for veldig mange bedrifter og at alle bransjer melder om dette.

– Det tror jeg at veldig mange ordførere ser nå. Dersom kommuner har behov for at det gjøres strengere tiltak enn det myndighetene har satt, så må det gjøres i samarbeid med næringslivet, slik Bø i Vesterålen har gjort det, sa Almlid.

Særlig sårbart

Også det juridiske ble diskutert i Dagsnytt 18. Jusekspert Anne Kjersti Befring sa at hun mente regjeringen hadde gått for langt i å legge føringer for kommunene.

– Begrunnelsen for å ha lokale ordninger er at det er så forskjellige behov i vårt land. Det må vi skjønne vi som sitter her sørpå, sa hun.

– Det er kommuner i Nord- Norge hvor det er veldig sårbart, ikke bare med smittespredning, men også med tanke på helsehjelp til befolkningen, la hun til.