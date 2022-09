Her er svarene fra statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet:

– NHO har sendt dere et brev der de etterlyser forslag til hvordan overgangen skal gjøres. De mener det er på høy tid at det legges frem en plan for overgangen snarest. Hvorfor tar det så lang tid å svare på dette? Har dere en plan? I så fall hva går den ut på?

– Pasienter som er under behandling hos leverandører av fritt behandlingsvalg skal ivaretas. Departementet har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å påse at pasienter som mottar behandling hos private leverandører gjennom godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg får videreført det tilbudet de har behov for når ordningen avvikles.

– I tillegg foreslår vi en overgangsordning som sikrer at pasienter som er i et behandlingsforløp hos en godkjent leverandør kan fullføre den påbegynte behandlingen hvis de selv ønsker. Vi foreslår at overgangsordningen skal gjelde i 6 måneder (til 1.7.2023). Det er opp til helseforetakene å sørge for et faglig forsvarlig tilbud innenfor de rammene som er gitt.

– NHO mener også at en god overgang krever dialog med helseaktørene selv, men hevder det har vært liten eller ingen dialog mellom regjeringen og NHOs medlemmer i alle fall. Hvilken dialog har dere hatt med helseaktørene rundt dette?

– Departementet hadde møter med både NHO, Virke, Spekter og flere av deres medlemsbedrifter i forkant av at høringsnotatet om avvikling av godkjenningsordningen ble lagt fram. Dette var for å innhente synspunkter og innspill fra arbeidsgiverorganisasjonene til de godkjente leverandørene. I etterkant har NHO sendt høringsuttalelse til forslaget om avvikling.

– Vi har god dialog med de regionale helseforetakene, som igjen følger opp sine respektive helseforetak. Vi har kommunisert tydelig at de regionale helseforetakene må sørge for at de pasientene som i dag mottar helsetjenester gjennom godkjenningsordningen får videreført tilbudet de har behov for også etter at ordningen er avsluttet. De regionale helseforetakene følger opp dette og må vurdere hvilke tiltak som er nødvendige for å ivareta dette ansvaret.

– NHO mener prosessen her går for fort, og at det må settes av mer enn seks måneder til en overgangsperiode. Er det noe dere har vurdert? Hvorfor/Hvorfor ikke?

– Denne overgangsordningen er foreslått å vare i seks måneder. Det er opp til de regionale helseforetakene å sørge for et faglig forsvarlig tilbud innenfor de rammene som er gitt.

– Denne regjeringen har fra første stund lovet et oppgjør med privatisering og markedstenkning i sykehusene. Da burde det ikke overraske at helseministeren i sin første sykehustale i januar i år gikk inn for å fjerne en ordning som styrker private aktører på bekostning av de offentlige sykehusene.

– Departementet har hatt dialog med de regionale helseforetakene, som mener at ordningen kan avvikles fra 1. januar 2023. Helsedirektoratet peker i sin høringsuttalelse på at flertallet av pasienter som vil inngå i overgangsordningen vil kunne ferdigbehandles i løpet av en overgangsperiode på 6 måneder. Det er viktig å påpeke at det ikke vil være adgang til å ta inn nye pasienter etter 1. januar 2023. Overgangsordningen regulerer dermed kun pasienter som har påbegynt sin behandling før 1. januar 2023. Dersom disse pasientene ikke har avsluttet behandling i løpet av denne overgangsperioden på 6 måneder vil de måtte overføres til et offentlig sykehus eller en privat virksomhet med avtale med et regionalt helseforetak. Det vil antakelig være snakk om få pasienter.

– NHO mener også at den manglende dialogen og lite informasjon eller planer om hvordan denne overgangen skal gjennomføres er et tegn på at dette er ren symbolpolitikk. Hvordan reagerer dere på dette?

– Dette er ikke symbolpolitikk. I den forrige regjerings egen evaluering av ordningen fant man at den ikke gav kortere ventetider eller mer effektive tjenester. I tillegg ser vi at den er en åpen dør at useriøse aktører skal få drifte klinikker på det offentliges regning. De offentlige sykehusene sine utgifter til denne ordningen har økt år for år, og utgjorde over 500 millioner kroner i 2021. Det innebærer at de mister styring og kontroll med en økende del av behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten. Nå er det varslet strammere tider og det blir desto viktigere å sørge for at vi får mest ut av hver krone i helsebudsjettene.