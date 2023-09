NFFs påtalenemnd skal vurdere Knutsens dommerutspill

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen kan få en reaksjon fra Norges Fotballforbund for utfallet mot dommer Sigurd Kringstad etter søndagens 4-4-kamp mot HamKam.

Det opplyser kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i NFF til VG.

Hun sier også at dommersjef Terje Hauge har hatt en prat med Knutsen mandag.

– Saken er sendt over til påtalenemnda for vurdering, sier Anderssen.

Knutsen raste mot Kringstad og hans dommerteam etter søndagens eliteseriekamp.

– Det er flott at det tillates tøffe fotballkamper, men i hver eneste lange kast-situasjon som det blir corner på, så skal det være frispark til Bodø/Glimt. Et sted må vi forvente at dommerne legger den jævla listen, når det er en slik kamp det blir lagt opp til, sa han til TV 2. (NTB)