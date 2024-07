NFF: Ingen karantere for Knutsen, men sterkt kritikkverdig oppførsel

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen sanksjoneres ikke av Norges fotballforbund, etter situasjonen i kampen mot Sandefjord for en uke siden.

Midtstopper Jostein Gundersen fikk to hodesmeller, men Knutsen ville ikke høre på det medisinske støtteapparatet som mente han burde bli byttet ut.

– Etter en grundig vurdering, som ble oversendt klubben fredag formiddag, har nemnda konkludert med at det ikke foreligger tilstrekkelig hjemmel i regelverket for å sanksjonere Knutsen for hans oppførsel, skriver NFFs påtalenemnd.

Likevel mener påtalenemnda at Glimt-trenerens oppførsel var «sterkt kritikkverdig».

– Selv om saken henlegges, ønsker nemnda å understreke at den finner Knutsens oppførsel sterkt kritikkverdig. Hodeskader kan ha alvorlige og langvarige helsemessige konsekvenser. Det er medisinsk personell som er best rustet til å vurdere skaderisiko og nødvendigheten av umiddelbare tiltak, herunder hvorvidt spilleren må byttes ut, skriver NFF.

Etter å ha tenkt seg om et par dager, la Knutsen seg flat og beklaget oppførselen overfor TV 2 før gårsdagens 3-1-seier mot Odd.

Tidligere denne uken uttalte fotballforbundet at de ikke hadde hatt noen sammenlignbare saker.