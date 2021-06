Nei til boikott av Qatar-VM: – De har vekket dragen

– Dette er første slaget på veien. NFF har veldig mye å bevise opp mot FIFA og arrangørlandet, sier Tymi.

Han har vært Glimt-supporter hele livet, og er svært skuffet over søndagens resultat:

– Det er klart de har vekket dragen. Supportere og medlemmene har samlet seg.

Avgjørelsen falt etter at 551 delegater fra klubbene hadde avlagt sin stemme. 368 støttet NFF i nei til boikott, 121 stemte ja.

Boikott Qatar-flagg på Aspmyra stadion Foto: Bjarne Brandal / NRK

Bodø/Glimt stemte for boikotten

At det er et overveldende flertall mot boikott overrasker imidlertid ikke Tymi.

– Det forteller meg at metodene NFF-styret og de ansatte har kjørt de siste månedene har fungert, sier han og legger til:

– Det er ikke overraskende.

Tymi hevder NFF har brukt brutale metoder.

– De har brukt all makten de har. De har samlet seg fullstendig fra toppen og ned, sier Tymi og legger til:

– De har vunnet denne gangen. Men de vinner ikke sånn på nytt igjen.

Stor avstand til grasrota

På spørsmål om hvor stor avstand det er mellom NFF og den norske grasroten råder det ifølge Tymi liten tvil.

Avstanden er stor.

– De som bryr seg mest for klubbene er helt for boikott. Når det blir sånn at hele ledelsen er mot boikott, sier det hvor stor avstand det er. Vi er i helt forskjellige verdener. Ledelsen i NFF vant nå, men folk lar seg ikke stoppe.

– Når VM i Qatar spilles neste år, er det uten Norges støtte?

– NFF har gått så langt ut at det ikke vil være mulig å støtte opp i det arrangementet når det skjer, sier Tymi til NRK.

– Det er på tide at noen sier tydelig ifra. Det er ikke greit å tildele mesterskap til regimer som står for alt annet enn det vi ønsker skal være i verden.

NFF-president Terje Svendsen sa følgende like etter at avgjørelsen var falt:

– Det er ingen vinnere eller tapere i denne saken.

På spørsmål fra NRK om hvordan NFF kan gjenreise tilliten hos norske fotballsupportere etter det som har vært en svært turbulent debatt det siste halvåret, svarte Svendsen at dette er noe de skal jobbe med umiddelbart.

– Jeg tror det bare er en måte å gjøre det på, og det er dialog og invitere dem inn og vise hvordan vi jobber. Det kommer vi til å ta initiativ til, allerede i morgen. Vi må snakke mer sammen og dele informasjon, slik at vi gjenreiser tilliten og samler fotballfamilien igjen, sa Svendsen til NRK.