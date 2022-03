Nils Fisketjønn, som er konkurransedirektør i Norges fotballforbund, bekrefter avgjørelsen overfor NRK onsdag morgen.

4. runde-kampen i norgesmesterskapet i fotball var egentlig berammet til søndag 13. mars. Nå flyttes den én uke frem etter oppfordring fra den regjerende seriemesteren.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn i NFF forstår at Aafk er misfornøyd med avgjørelsen, men mener det er til det beste for norsk fotball. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Det er viktig for oss å legge til rette for at våre lag skal nå langt i Europa. Det har en veldig høy prioritet og betyr mye for norsk fotball, begrunner Fisketjønn flyttingen med.

Nå bekrefter Aalesund overfor Sunnmørsposten at de har gitt NFF, NTF og Glimt beskjed om at de ikke stiller til kampstart søndag.

– Trenerteamet er tydelig på at laget ikke er kampklart. Dette er en avgjørelse hele klubben støtter, sier administrerende direktør Geir S. Vik til avisa.

Ifølge NTB risikerer klubben tre års utestengelse fra Norgesmesterskapet dersom de ikke møter til kampen.

Kommentator: – Amatørmessig flytting

Men hvorfor har en kampdato skapt så mye kontrovers? Forklaringen er følgende:

Bodø/Glimt har gjort stor suksess i den europeiske turneringen Conferece League.

Allerede neste torsdag møter de nederlandske AZ Alkmaar i åttedelsfinalen, mens returoppgjøret i Nederland er torsdag 17. mars.

Problemet er at cupkampen mot Aafk havner midt i mellom de to oppgjørende mot den nederlandske storklubben.

Etter å ha slått Celtic ut av turneringen, ba derfor Glimt-trener Kjetil Knutsen om at kampen mot Aafk skulle flyttes frem en uke.

Dette for å sikre Glimt best mulig oppladning til storkampene i Europa.

Aafk sliter på sin side med et koronautbrudd i klubben. Aafk-trener Lars Arne Nilsen uttalte til TV 2 før flyttingen ble kjent at de nekter å spille dersom det skjer.

NRKs sportkommentator Jan Petter Saltvedt er heller ikke imponert.

– Dette er særdeles amatørmessig av NFF og NTF (Norsk Toppfotball, journ. anm.) å komme med en slik beslutning så sent.

Allerede i september ble 4. rundekampen satt opp i terminlista. Samtidig ble det i desember klart at Glimt var videre til sluttspillet i Europa, viser Saltvedt til.

– De har visst at denne problemstillingen var aktuell i hele vinter. Nå blir det feil for begge lag. For Glimt er det forstyrrende inn mot de to viktige euorpacupkampene. De er heller ikke interessert i å gå videre på walk over fordi motstanderen ikke stiller.

– For Aafk betyr kampen enda mer. En folkefest og et høydepunkt denne våren. Så ender det opp med en løsning der de ikke, satt på spissen, kan stille lag. Dette er ikke fair for noen av lagene, legger kommentatoren til.

Tar selvkritikk

Nils Fisketjønn i NFF har forståelse for kritikken fra Aafk, men hevder de måtte ta grep nå.

– Det er viktig å understreke at vi har stor forståelse for utfordringene Aalesund kommer opp i, men totalt sett er dette det beste for norsk fotball.

– Hvordan vurderer du trusselen fra Aafk om at de ikke vil stille opp til kampen fordi de har mye sykdom og skader?

– Vi kommenterer ikke indre anliggende i klubber, svarer Fisketjønn, og understreker at avgjørelsen har stor støtte både i ledelsen i Norsk Toppfotball og i NFF.

– Burde dere gjort grep tidligere for å unngå å havne i denne situasjonen?

– Vi får ta kritikken for at vi ikke så inn i glasskula tidligere og planla dette bedre. Det gjelder både oss, Norsk Toppfotball og klubbene.

NRK har forsøkt å få kommentar fra Bodø/Glimt og Aafk. Foreløpig uten hell.