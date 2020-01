På New York Times' liste over hvilke serier amerikanske TV-seere må se denne vinteren, får NRK-serien Twin en solid plassering. Både den spektakulære Lofoten-naturen og Kristofer Hivju får skryt.

– Alles villfolk-favoritt i «Game of Thrones» Kristofer Hivju spiller surferbomsen Erik, som leier ut surfebrett fra en container på ei strand. Så kommer Nordic Noir-tvisten: Når hans mer vellykkede tvillingbror dør, tar Erik han plass. Serien vinner definitivt prisen for det «mest spektakulære landskap», skriver New York Times.

Den norske TV-serien er klar for det amerikanske og kanadiske TV-publikummet på MHz Choice fra 4. februar.

Og det er serien Twin som pryder forsiden til strømmetjenesten.

– For en fantastisk nyhet. Det er en gjev liste å komme med på. Jeg håper at det vil føre til at enda flere får glede av å se Twin, sier Kristofer Hivju i en skriftlig kommentar til NRK.

Solgt til 46 land

TAR BØLGEN: Surfemiljøet er en viktig del av TV-serien Twin. Foto: Erik Evjen / Nordisk Film Production/NRK

Også serieskaper og regissør Kristoffer Metcalfe er fornøyd med plasseringen.

– Veldig gøy. Twin er også den eneste serien på lista som ikke er engelskspråklig, påpeker han.

Etter at TV-serien Twin ble vist på NRK i fjor høst er den solgt til 46 land. I løpet av vinteren skal den altså vises både i USA, Canada og Australia.

– TV-serien har så vidt begynt på sin reise. Det skal bli spennende å følge med, sier regissøren.

POPULÆR: Kristofer Hivju spilte Tormund Giantsbane i HBO-serien Game of Thrones Foto: HBO Nordic

Også Metcalfe har merket seg at New York Times framhever naturen i Lofoten i sin omtale av serien.

Han forteller at Lofoten spiller en viktig rolle i å fortelle en virkelighetsnær historie.

– Hivju er trekkplasteret. Men tilbakemeldingene fra utenlandske TV-seere tyder på at de forholder seg Lofoten som en karakter i serien. Det er veldig inspirerende.

I arbeidet med TV-serien framstilles Lofoten som mye mer enn landskapet vi er vant med å se på Instagram og glansede reiselivsmagasiner. Det er storm, uvær og dramatikk.

Regissøren mener at settingen er med på å gjøre at serien skiller seg ut.

– Vi bruker ikke de vanlige, nordnorske stereotypiene. Deres hverdag er ikke morsom og rar. De har et moderne, norsk middelklassehjem. Alt handler ikke om fisk eller andre stereotypier.

Regissør Kristoffer Metcalfe og Kristofer Hivju under innspillingen på Unstadstranda ved Unstad i Vestvågøy. Foto: Lars Olav Dybvig / Nordisk Film Production/NRK

Da NRK møtte hovedperson Kristofer Hivju under innspillingen i fjor høst, omtalte han omgivelsene i Lofoten som helt «rå», og var vilt begeistret.

– Lofoten er det meste fantastiske bakteppet som eksisterer for en tv-serie.