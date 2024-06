– Det er vanskelig å få venner i voksen alder, og det er viktig å ha noe å se frem til. Her kan man alltid ha en god samtale.

Slik omtaler Tobias Teigen Olsen fellesskapet i «Round Table».

Veldig kort fortalt er det en internasjonal mannsklubb for menn mellom 20 og 40 år. Målsettingen er nettverksbygging og personlig utvikling.

Men hvor viktig er egentlig nettverking i 2024?

– Det er fremdeles veldig mange spørsmål som løses via nettverk, sier forfatter og nettverksekspert Edgar Valdmanis.

«Round Table» arrangerte landsmøte i Bodø. Gallamiddagen ble holdt på Luftfartsmuseet. Foto: Magnus Aasvik / Privat

Skaper et sosialt nettverk

På kaia i Bodø står en gjeng unge menn. 110 medlemmer i Round Table er samlet, syv land er representert.

Én har kommet helt fra Sør Afrika.

Tablerne, som de kaller seg, har badet i det kalde nord norske havet, gjennomført en uhøytidelig rebus og drukket et par pils.

Stemningen virker å være svært god.

– Det handler egentlig om å treffes, ha det fint og donere litt penger til veldedighet, sier den ferske tableren Magnus Åsvik (28).

– Vi skaper et sosialt nettverk.

I år donerte Magnus Åsvik og de andre i Round Table til Barnekreftforeningen. Etter landsmøtet ga donerte de nesten 400.000 kroner. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Round Table ble grunnlagt i 1927 av Louis Marchesi i Norwich, England.

Formålet var å skape et forum for nettverksbygging og personlig utvikling.

Et annet viktig moment er at ingen får være med etter at de er fylt 40 år.

– Klubben ble i sin tid grunnlagt på bakgrunn av det manglet et slikt nettverk for unge menn, sier Tobias Teigen Olsen.

Han er formann i den lokale klubben i Bodø. Totalt er det 60 lokale klubber i Norge, og organisasjonen er representert i 65 land med mer enn 2000 klubber.

Tobias Teigen Olsen sier Round Table handler om alt fra grilling til bedriftsmøter. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Formannen legger til:

– Poenget er at medlemmene ikke skal gro fast i gamle vaner. Derfor går også vervene i klubben på rundgang, slik at det alltid blir nye impulser.

Mål og kartlegging

Edgar Valdmanis har lang erfaring med nettverking, og har skrevet boken «Bedre nettverking på 1-2-3».

Han mener nettverking fortsatt er viktig i 2024 – og drar fram et tankeeksperiment.

– Tenk deg at du leser i avisen, eller nettavisen, at en eller annen person du vet hvem er har fått din drømmejobb. Så tenker du kanskje at du kan jo mer enn vedkommende, hvorfor ble ikke du kontaktet?

Valdmanis fortsetter:

– Det handler fort om at du ikke jobbet med nettverket ditt i forkant. Du visste ikke engang at den stillingen var ledig.

Nettverkseksperten drar frem to punkter som er viktige å tenke på hvis du ønsker å bli bedre på nettverking:

Hvorfor skal du utvide nettverket ditt? Hva er målet med å få et større nettverk?

Kartlegge ditt allerede eksisterende nettverk. Hvem kjenner du egentlig? Hvem har du kontakt med fra utdanning, tidligere jobber og gjennom venner og familie?

Forfatteren påpeker at det likevel ikke bare handler om å samle på navn.

– Du må følge opp, kommunisere og se hvordan dere kan hjelpe hverandre.

Og det med å hjelpe andre er ekstremt viktig mener Valdmanis.

– Karma kommer tilbake for å bite deg, i positiv forstand. Ved å hjelpe andre kan det åpne dører for deg senere i livet.

Eli Torstenson fra Færøyene besøkte Round Table i Bodø. På snaut to år har han fått mange nye kontakter, samt gode opplevelser. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Å møtes ansikt til ansikt har en verdi

Uavhengig av hva ekspertene sier, er gjengen i Bodø strålende fornøyd med deres nettverksgruppe.

Formannen i Bodø, Tobias Teigen Olsen, forteller at alle yrkesgrupper er velkommen i klubben, og at ingen er viktigere enn andre.

– Det runde bordet handler om at ingen skal være bedre enn andre. Vi åpner også for å prate om alle emner, og ingenting er hemmelig.

Bjørn Sige (29) forteller at han har prøvd mange forskjellige nettverksgrupper. Round Table er favoritten så langt. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Det er ingen andre viktige regler i klubben da?

– En restriksjon er at vi ikke snakker om politikk eller religion. Her snakker vi om alt fra personlige relasjoner, livserfaring til hvordan vi kan utvikle oss.

Erik Floer Sandnes, som sitter i landsstyret i Round Table, gir Olsen støtte i at det handler om å hjelpe hverandre med utvikling.

– Du er sammen med andre som ønsker deg det beste. Jeg tror alle har godt av slike møtesteder også utenfor hjemmet.

Det er vanlig i Round Table å besøke klubber i utlandet. Mikael Hedman kommer fra Sverige for å møte norske klubbkompiser. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

De siste årene har organisasjonen sett et økende antall medlemmer, og Sandnes tror det handler om hvordan verden utvikler seg.

– Mange har ikke et nettverk på samme måte som før. Det er heller ikke til stikke under stol at det er mye ensomhet der ute.

Han legger til:

– Å møtes ansikt til ansikt har en stor verdi.

Til slutt spør vi formannen i Bodø, Tobias Teigen Olsen, om det er uaktuelt å ta damer inn i klubben?

– Det er menn i den ene klubben, og damer i søsterorganisasjonen Ladies Circle. Det er mye samarbeid mellom de, avslutter Tobias Teigen Olsen.