Nettleieselskap: ​​​​​​​– Sender regninga for høye strømpriser til Nord-Norge

På grunn av høye strømpriser sørpå, foreslår Olje- og energidepartementet (OED) å omfordele flaskehalsinntekter fra kraftsystemet slik at kunder i sørlige deler av landet får billigere nettleie.

Men nordlendingene må dermed betale mer, ifølge en pressemelding fra nettleieselskapet Arva.

– Det hører ingen plass hjemme, mener Arva-direktør Eirin Kjølstad.

Omfordelinga som OED foreslår skal altså kompensere øst-, sør- og vestlendingene for de høye strømprisene via redusert nettleie, mens de som bor i Nord-Norge får økte kostnader til nettleie.

– Vi skjønner at myndighetene vil kompensere for de høye strømprisene sørpå. Problemet er bare at de sender regninga til nordlendingene, som allerede betaler høyest nettleie av alle i landet, sier Kjølstad.

Mellom 2005 og 2022 har kunder i nord betalt inntil 10 øre mer per kilowattime enn kunder sørpå. Totalt utgjør det opp mot 1500 kr mer i året for kunder i nord, sammenlignet med kunder i sør.

En husstand i nord, med et årlig strømforbruk på 20.000 kWh, vil få økt nettleia med rundt 10 prosent.

Forslaget som er ute på høring nå bryter med dagens prinsipp om finansiering av sentralnettet i Norge, som er organisert som et spleiselag.