Nesten normal flytrafikk ved en eventuell streik i Bodø

Dersom partene i meklingen for den privatiserte brann- og redningstjenesten ved Bodø lufthavn ikke blir enige innen midnatt, blir det streik ved flyplassen, men streiken vil i så fall ikke tre i kraft før klokka 13 fredag.

Mindre fly

SAS kan berolige passasjerer som sitter med billetter til eller fra Bodø i helgen. Dersom det blir streik, kan flyplassen ikke ta imot de aller største flyene, og flyselskapet tilpasser seg derfor til dette.

– Vi kan da operere med de litt mindre Boeing-flyene, nemlig 737-600 og 737-700. Dermed planlegger SAS å operere med normale rutetider for de åtte flygingene vi har etter klokka 13 på fredag.

– Så vi sikrer flyging for våre 1.500 passasjerer fredag ettermiddag og kveld, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS til NTB.

SAS har også planlagt flygingene gjennom helgen med disse flytypene slik at trafikken kan gå som normalt også ved en eventuell streik.

Buss til Evenes

Norwegian opplyser at selskapet ser på forskjellige muligheter hvis det blir streik. Passasjerer er blitt tilbudt ombooking, det vurderes å sette opp busser til Evenes eller å innhente andre flytyper.

– Vi følger situasjonen tett og vil gjøre det vi kan for å sørge for at passasjerene våre blir ivaretatt dersom det skulle bli streik ved Bodø lufthavn, sier pressekontakt Astrid Mannion-Gibson.

Norwegian har allerede besluttet at en charterflyging til og fra Las Palmas skal fly til og fra Evenes i stedet for Bodø. Passasjerene vil bli fraktet med buss til og fra Evenes.

Tariffavtale for redningstjenesten

Widerøe opplyser at trafikken kan gå tilnærmet som normalt ettersom selskapets minste fly kan lande.

– Vi har imidlertid en rute fra Bergen til Bodø. Hvis det blir streik kan den ruta bli problematisk fra lørdag. Da kan den gå direkte til Tromsø, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.

Striden i meklingen står om opprettelse av en tariffavtale for brann- og havaritjenesten ved Bodø lufthavn, som er satt ut på anbud til Falck fra Avinor. LO Stat og Spekter mekler hos Riksmekleren på vegne av NTL og Falck.