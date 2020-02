Et altfor vanlig eksempel fra norske veier:

I september i fjor satte en sjåfør seg bak rattet, og med over to i promille kjørte vedkommende fem mil fra Fauske til Bodø med et barn i baksetet.

Og typisk nok var sjåføren, som denne uka ble dømt i tingretten, en mann.

For tallenes tale er tydelig. Norske menn er fullstendig overrepresentert når det gjelder å kjøre i ruspåvirket tilstand.

I fjor ble 9786 sjåfører rusanmeldt – av disse var 87 prosent menn.

– Tar større sjanser

– Man blir like overrasket hver gang over at det er sånn det er, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i foreningen MA – Rusfri Trafikk.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i foreningen MA – Rusfri Trafikk. Foto: MA - Rusfri trafikk

– Dessverre er menn nokså stabile fyllekjørere, om en kan si det sånn, fortsetter hun.

Kristoffersen tror problemet er menns holdninger og menns villighet til å ta sjanser.

– Man vet generelt at menn har større risikovillighet enn kvinner.

Flere menn som kjører bil

UP-sjef Geir Marthinsen i Nord-Norge liker ikke tallenes tale han heller. Men han understreker at det er noen logiske grunner til at menn er såpass overrepresentert.

– Det er langt flere menn enn kvinner som sitter bak rattet, så det er logisk at flere menn blir tatt for ruskjøring, selv om det ikke kan forklare hele forskjellen.

Marthinsen forklarer også forskjellen med at det er flere menn som ruser seg.

Men spørsmålet er uansett: Hva gjør man med dette problemet?

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen har tre forslag:

Menn må skjerpe seg

Politiet må ha flere kontroller

Nasjonal holdningskampanje

Færre kontroller

Det første er en generell oppfordring. Det andre punktet må politiet gjøre noe med.

Ifølge MA – Rusfri Trafikk ble det i 2005 ble gjennomført 1,8 mill. ruskontroller mot 945.000 i 2019.

Og det er det lokale politiet som svikter, men foreningen.

For UP økte sine ruskontroller fra 530.000 i 2018 til 635.000 i 2019. Men det øvrige politiet reduserte antallet ruskontroller fra 2018 til 2019 fra 400.000 til 310.000.

UP-sjef Geir Marthinsen i Nord-Norge. Foto: Petter Strøm / NRK

– Antall ruskontroller har gått drastisk ned, men de har blitt mer treffsikre så de tar like mange, sier Fjellvang Kristoffersen.

UP-sjef skulle også det var flere kontroller, selv om han ikke vil kritisere lokalt politi.

– De må prioritere, og det står ikke på viljen.

Det eneste som er helt sikkert, er at politiet langt ifra stopper alle som kjører i rus.

Folkehelseinstituttet (Fhi) har tidligere presentert beregninger som sier at 140.000 daglige kjøreturer i Norge utføres av sjåfører som er ruspåvirket.

Bakgrunnen for tallet er at det daglig gjennomføres cirka syv millioner kjøreturer per dag i Norge, hvor to prosent av disse utføres av sjåfører med alkohol eller andre stoffer i blodet som har en effekt som er høyere enn straffbarhetsgrensene.

Og da blir konklusjonen:

– Vi tar bare toppen av isfjellet, sier UP-sjef Marthinsen.