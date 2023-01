Nesten 600 ble tatt med mobilen bak rattet i Nordland

I fjor ble 580 tatt med mobilen bak rattet i Nordland politidistrikt.

Det skiver de i en pressemelding.

Dette er en stor reduksjon fra 849 forenklede forelegg i 2021.

– Det er fint å se at færre ble tatt med mobilen bak rattet i fjor, enn i 2021. Allikevel frykter vi store mørketall, sier prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken Liv Marie Bendheim.

Ferske tall fra Utrykningspolitiet viser at mange fortsatt ble tatt med mobilen bak rattet i fjor. Til tross for nedgang i store deler av landet, jubler ikke Ung i trafikken.

De peker på at det fortsatt er bekymringsverdig mange som bruker mobilen i bilen:

– Det er gledelig at vi nå ser en reduksjon flere steder rundt om i landet, men her frykter vi dessverre store mørketall. Mange har fortsatt vanskelig for å la mobilen ligge.