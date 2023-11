Neste års sykkelfest i Nordland presenteres 8. november

Ruta for neste års utgave av Arctic Race of Norway presenteres i Bodø 8. november.

Statsminister Jonas Gahr Støre er med under presentasjonen, og daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway gleder seg til å avsløre hvilke kommuner som skal være vertskap til neste år.

- Vi har i løpet av de første ti årene vært gjennom hele Nord-Norge, og vi har besøkt både Lappland i Finland og Trøndelag. Over alt har vi blitt møtt med et unikt engasjement fra fylkeskommuner, kommuner, næringsliv og folk som har skapt en herlig ramme rundt rittet. Nå gleder vi oss veldig til å lansere etappene for neste år, og starte arbeidet med å lage et flott arrangement sammen med alle våre gode samarbeidspartnere, sier Dybdal i en pressemelding.

Akkurat hvor etappene skal gå, vil ikke bli offentliggjort før 8. november, men Dybdal letter litt på sløret.

- Det er viktig for Arctic Race of Norway å bygge opp under andre gode initiativ i landsdelen, og neste år er som kjent Bodø europeisk kulturhovedstad. Det kommer til å bli en stor nordnorsk fest i bodøregionen hele året, og da vil det være fint å få være med å bidra til festen, sier Dybdal.

Også TV2-ekspert Dag Otto Lauritzen kommer til lanseringen.

Foruten statsministeren vil fylkesrådsleder i Nordland, fylkesordførerne i Troms og Finnmark, og ordførerne i vertskommunene, være til stede på presentasjonen.