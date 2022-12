Vil gi dobbelt så mye som regjeringen i julegave til fattige

Mandag denne uken ble det klart at regjeringen med SV ønsker å gi en håndsrekning til de som mottar sosialstønad

Meningen er at sosialhjelpsmottakere skal få 1.000 kroner ekstra å rutte med før jul, pluss ytterligere 1.000 per barn.

Men forslaget er ikke formelt vedtatt ennå. Det skjer ikke før 21. desember.

Dermed har NAV bare to virkedager på seg for å få ut pengene før jul.

Det er ikke nok tid, mener Heidi Bolte – fagleder for sosiale tjenester ved NAV Bodø.

Nå gjør flere kommuner grep for at pengene skal komme før jul.

Og noen går enda lenger - de gir mer penger enn regjeringen har lovet.

Ordfører i Nesna, Hanne Davidsen, sier det ikke er en konkurranse om å gi mest. Men at hun er glad for at flere kommuner kaster seg på trenden de startet. Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Gir dobbelt så mye som regjeringen

– Vi har valgt å gi ekstra støtte til de som har minst i år.

Det sier ordfører i Nesna kommune, Hanne Davidsen.

Nesna kommune har nemlig valgt å gi 2000 kroner til de som mottar sosialhjelp, pluss ytterligere 1.000 per barn.

Det ble vedtatt på kommunestyremøtet den 7. desember.

Hvor stor totalsummen blir for Nesna, vil ikke ordføreren oppgi. Hun ikke ønsker å gå ut med tallet på hvor mange som mottar stønad. Det bor 1900 personer på Nesna. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Det kommer dermed i tillegg til regjeringens tusenlapper som trolig kommer over nyåret.

– Vi var tidligere ute enn regjeringa, så vi visste ikke at de skulle gjøre dette, sier ordføreren.

Får støtte på støtte

Ordføreren sier at de har fått god respons, både fra innbyggerne i Nesna og fra andre kommuner.

– Vi fikk litt ekstra penger fra Havbruksfondet. Vi synes dette var en god måte å anvende penger.

Herøy kommune i Nordland har 1 825 innbyggere og planlegger å bruke rundt 100.000 på ekstratiltak rettet mot de som mottar stønad. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Nå registrerer hun at flere av nabokommunene også har kastet seg på givergleden.

– Man må gjøre det sånn det passer for sin kommune. Hvis det betyr noe fra eller til for noen i jula, betyr det alt, sier Davidsen.

Samme sum som Nesna

Også Herøy og Hattfjelldal kommune i Nordland vedtok i et enstemmig kommunestyre å gi det samme som Nesna.

– Vi ønsker å gi 2000 kroner ekstra per mottaker og et tillegg på 1000 kroner per barn, sier Elbjørg Larsen (Ap), ordfører i Herøy.

Elbjørg Larsen, ordfører Herøy kommune sier at det val velvilje fra alle representantene i kommunestyret: – Dette er viktig, for det har vært en vanskelig høst for veldig mange. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

– Vi var klar over at regjeringen kom med sin gavepakke dagen før. Likevel tenker vi at det er kjempefint å kunne være med og støtte opp om dem som trenger det mest.

Summen på om lag 100.000 kroner tas av kommunens disposisjonsfond, og det er NAV som skal sørge for at pengene kommer til de som trenger det.

Gir forskudd på pengene

For at «julegaven» skal nå frem i tide, har Bodø kommune valgt å forskuttere pengene fra egen lomme.

– Regjeringa og Stortinget var vage i deres forslag. Vi har valgt å gi ut støtten til de som mottok sosialstønad i desember, sier Bolte.

Men det vil si at de ikke vet nyansene i vedtaket. Altså kan noen som ikke er berettiget støtten, kan ende opp med å få en uventet tusenlapp i førjulsgave.

Andre igjen vil få penger senere.

581 personer i Bodø får pengene fra regjeringen som Bodø kommune betaler fra egen lomme før jul. Av disse er 246 barn. Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK

Men regjeringa mener ikke at de har vært vage.

– Jeg er sikker på at de som skal gjøre dette, har fått med seg hva som er Stortingets klare ønske, sa Arbeiderpartiets Frode Jacobsen mandag.

Det har vært regjeringens intensjon at kommunene og NAV skulle samarbeide om å få til en løsning før jul. Til tross for at det mangler et vedtak.

– Intensjonen er så tydelig som den kan få blitt. Jeg regner med at både kommunene og Nav gjør alt som står i deres makt for å få pengene ut så raskt som mulig, sa Jacobsen.

Ikke unormalt

KS sier til NRK at de har inntrykk av at mange kommuner gir ekstra «juletillegg».

De har likevel ikke oversikt over hvor mange kommuner som innvilger ekstra støtte til jul eller hvor mye støtten er på.

Det er i hvert fall ikke noe i veien for at kommunene kan gi ekstra til høytider.

I rundskrivet til «Lov om sosiale tjenester» er dette et eget punkt: