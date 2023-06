I fjor tok norske kommuner imot 31.000 flyktninger. Prognoser fra UDI viser at det kommer enda flere i år.

Men flyktningene trenger et sted å bo.

Brita Falch Leutert er en av de som har leid ut huset sitt til flyktninger, etter at regjeringen denne uken ba nordmenn om å leie ut fritidsboligene sine til ukrainske flyktninger.

Huset ligger i idylliske Ramberg i Lofoten, og hun har leid det ut mens hun selv til vanlig bor og jobber som kantor i Transilvania i Romania.

Forleden kom det derimot en sjokkbeskjed fra forsikringsselskapet hennes.

Siden hun nå skal leie ut til flyktninger gjennom Flakstad kommune, blir dette sett på som for risikabelt.

Derfor avslo Sparebank 1 Nord-Norge søknaden om boligforsikring.

– Nå er huset mitt uforsikret. Jeg fikk ingen forslag om andre forsikringsmuligheter, bare beskjed om at dette var «rødrisiko», og at de dermed ikke kunne forsikre huset, sier Leutert.

Situasjonen har nå ordnet seg, og Fremtind beklager hendelsen. Les svaret deres lenger ned i saken.

Brita Falch Leutert jobber i en katedral i Transilvania i Romania. Hun leier ut huset sitt i Lofoten, og har gjort det de siste sju årene. Foto: Privat

Fikk kun leie til kjentfolk

De ukrainske flyktningene som nå bor i et uforsikret hus, har bodd der siden februar.

Årsaken til at forsikringsselskapet fikk greie på de endrede omstendighetene, var en ubetalt regning.

– Betalingen til forsikringen hadde av en eller annen grunn ikke gått ut fra nettbanken min. Derfor ble avtalen min oppsagt. Da jeg tok kontakt for å skrive ny avtale, betalte jeg den utestående summen, men måtte oppgi hvem som bodde i huset.

Da hun opplyste at hun skulle leie ut til kommunen, som skulle bosette ukrainske flyktninger, kom avslaget.

– Jeg fikk beskjed om at forsikringen min kun gjaldt dersom jeg kunne leie den ut til folk jeg kjenner. Men det så jeg ikke stå noe sted i avtalen min. Så nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre, sier hun.

Fremtind beklager

Fremtind forsikring har fått fremlagt kritikken fra Brita, og detaljene rundt saksbehandlingen.

Anette Grønby Rein er kommunikasjonssjef i Fremtind, og sier at selskapet nå beklager at det har skjedd en feil i denne saken.

– Beklageligvis har det skjedd en feil fra vår side i denne saken, som følge av en misforståelse rundt detaljene i leieforholdet. Feilen oppstod da den nye vurderingen av utleie skulle gjøres, og vi merket forespørselen feilaktig som flyktning-/asylmottak.

Hun sier at det stilles andre og strengere krav til forsikring av næringsobjekter enn til private hjem. På grunn av denne feilen ble det sendt et avslag til kunden.

Rein sier at de nå er blitt oppmerksomme på feilen, og har foretatt en ny vurdering.

– Vi har kontaktet kunden med tilbud om forsikring hos oss. Vi venter nå på svar på henvendelsen. Vi beklager for feilen som er gjort, og for at kunden har opplevd behandlingen som mangelfull.

Dette må du huske på

Rein sier at når man skal leie ut til kommunen, og dermed også flyktninger (uten at huset er brukt som et flyktningmottak) er det flere ting man må huske på.

– Med alle helutleide boliger gjør vi vurderinger av objektet og utleieforhold når forsikringsavtalen inngås. Utleie til kommunen inngår i de samme vurderingene som til alle helutleide boliger.

Du må se til at:

boligen er tilpasset antall beboere som skal inn i boligen

boligen er i god nok teknisk stand for å bo der, at det er god nok brannsikkerhet

så må du sikre tilsyn av boligen – og om du ikke selv har anledning til dette, bør du finne en i nærheten av boligen, som kan sørge for tilsyn

I tillegg råder Rein alle til å ta en prat med rådgiver i et aktuelt forsikringsselskap, hvor du kan forklare detaljer rundt utleien.

– Sørg så for å få forsvarlig tilsyn av boligen og sikre god brannsikkerhet og trygge forhold.

Fornøyd

Brita Falch Leutert er fornøyd med utfallet av saken.

– Jeg har fått tilbud om ny forsikringsavtale, riktignok med en noe vag forklaring. For meg er dette et eksempel på hvilken positiv innflytelse media kan ha, sier Leutert.

– Hvis dette kan forhindre at andre kommer i samme situasjon er jeg fornøyd.