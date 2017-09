Nektet å stemme på eget parti – nå har han skiftet mening

Den tidligere Ap-ordføreren i Andøy og nåværende fylkestingsrepresentanten for Arbeiderpartiet i Nordland bestemte seg denne uka å gi moderpartiet en ny sjanse. Det skjedde etter at tidligere forsvarsminister Espen Barth-Eide under protestaksjonen foran Stortinget, lovte en ny gjennomgang av Andøya-nedleggelsen dersom Ap vinner valget.

– Andøy Arbeiderparti har i ett år bedt ledelsen i Ap se på tallene og lytte til de fagmilitære rådene. Nå har de endelig tatt dem innover seg. Barth-Eide var såpass tydelig at det føles trygt å legge stemmeseddelen i urna førstkommende mandag, sier Kjell-Are Johansen til NRK.

– Partiledelsen ler bak ryggen på oss

Etter at Ap-ledelsens støtte sikret flertall sikret nedlegging av Andøya flystasjon i fjor, har Arbeiderpartiet mistet over halvparten av medlemmene i Andøy. I frustrasjon over Jonas Gahr Støre og Anniken Huitfeldt, skrev den profilerte Ap-politikeren på Facebook at han ikke kom til å stemme på eget parti på valgdagen.

– De lytter ikke verken til fagfolk eller oss partikolleger i Nordland. Når vi har kommet med godt begrunnede argumenter, blir vi møtt med at dette er tøv og oppspinn. Partiledelsen ler bak ryggen på oss. Det er uheldig. Vi burde blitt lyttet til og trodd, uttalte Kjell-Are Johansen til NRK dagen etter.

– Tøffe uker

Han legger ikke skjul på at det har vært noen tøffe uker etter utspillet.

– Den kom midt valgkampen mens Arbeiderpartiet slet på meningsmålingene. Noen mente utspillet mitt ikke gjorde det bedre for partiet. Jeg fikk også mange positive tilbakemeldinger innad partiet, fra folk som forsto min frustrasjon.

Selv om han har fått troen på moderpartiet tilbake, er han ikke helt fornøyd med «timingen».

– Gir etter for massivt press

LEGGES NED: I fjor ble Arbeiderpartiet enige med regjeringspartiene om å legge ned Andøy flystasjon. 350 mennesker mister jobben, og opp mot 700 blir berørt når Andøy flystasjon legges ned etter å ha vært Norges og Natos øyne på russernes aktivitet i nord helt siden 1957. Foto: Torbjørn Kjosvold / FORSVARET

– Det er beklagelig at snuoperasjonen kom en uke før valget. Men de har møtt massivt press fra medlemmene i partiet om å vurdere tallgrunnlaget for nedleggelsen på nytt. Nå lytter de endelig, og da er det viktig å støtte opp om det. Skal Andøya flystasjon ha en mulighet for å bestå må det er regjeringsskifte til, sier Kjell-Are Johansen.

Han tror flere i Andøy-samfunnet vil følge hans eksempel.

– Jeg tror Barth-Eide sørger for større oppslutning om Arbeiderpartiet. Jeg har fått tydelige signaler fra folk som sier at de nå tør å stemme Ap.

Selv skulle han ønske partiet kunnet sett på tallene, uavhengig om Ap er i regjering eller ikke.

– Beslutningen må revurderes. Andøya er en av de viktigste basene for i Norge og Nato, sier Johansen.