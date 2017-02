Nekter å endre kostholdsrådene til gravide

I en kronikk i Tidsskrift for Den norske legeforening at seks leger og forskere går ut og advarer mot fet fisk. De mener at norske myndigheter bør gi en ny anbefaling om hvor mye fisk gravide kvinner og barn bør spise.

– De fleste av oss bør spise mer fisk, og særlig gravide kvinner. Fordi vi vet at fisken inneholder viktige stoffer, både for mor og barn, sier seniorrådgiver Gry Hay fra Helsedirektoratet.

Ifølge direktoratet er det helt trygt å spise fisk og de anbefaler alle å spise to til tre måltider med fisk i uken. Nylig ble det kjent at nordmenn spiser 13 prosent mindre fisk nå enn for fem år siden.

– Fordelene større enn ulempene

Nordmenn spiser 13 prosent mindre fisk nå enn for fem år siden. Det er særlig den yngre delen av befolkningen som kutter ut fisken. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi støtter oss til Vitenskapskomiteen for mattrygghet som gjorde en nytte- og risikovurdering i 2014, som konkluderte at fordelene med å spise fisk er langt større og viktigere enn ulempene, sier Hay.

– Dessverre er det noe miljøgifter i fisk, men fisken er en veldig god kilde til omega 3-fettsyrer, jod og en del andre næringsstoffer som vi vet er viktig for barnets utvikling, leger han til.

– Er det feil det forskerne skriver i kronikken, mener du?

– Det får stå for deres regning. Vi forholder oss til det samlede kunnskapsgrunnlaget som finnes og det tilsier ikke at man ikke skal endre kostrådene, sier Hay.

Professor og medlem av Vitenskapskomiteen for mattrygghet Anneche Utne Skåre bekrefter at konklusjonen fra 2014 er like gangbar i 2017.

– Vi jobber med undersøke fisk for å finne ut hvor mye vi kan og bør spise, sier forskningsdirektør Livar Frøyland. Foto: Privat

– Ingen får i seg mengder av miljøgifter som er helseskadelige, uansett om det er snakk om storspisere av fisk, barn eller gravide, sier Skåre.

– Utfordrende å dokumentere

Ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning i Bergen mener de også at det er trygt for gravide og ammende å spise fet fisk.

– Vi jobber med undersøke fisk for å finne ut hvor mye vi kan og bør spise, sier forskningsdirektør Livar Frøyland.

– Hvor god dokumentasjon finnes det på at miljøgiftene som overføres fra fet fisk til mennesker ikke er farlig for gravide og små barn?

– Det er en utfordring, men vi har en rekke studier for å prøve og komme frem til et svar. Så langt ser vi at det er trygt og det er ikke noe behov for å endre kostholdsrådene, sier Frøyland.

– Mye hysteri

Det alle er enig om er at det viktigste rådet gravide kvinner kan følge er å spise variert.

– Spis fisk med god samvittighet, det er en verdifull matvare som gir en rekke viktige næringsstoffer. Og lær barna å like fisk så tidlig som mulig, sier Gry Hay fra Helsedirektoratet.

Det rådet har gravide Belinda Bergli tenkt å følge. Hun venter sitt første barn om to uker, og som mange vordende mødre er hun opptatt av å gi den lille i magen den beste starten på livet.

– Jeg har lest mye på internett om hva jeg bør spise og hva jeg bør holde meg unna, men det er jo så mye hysteri rundt mat at alt til slutt er farlig. Vi spiser fisk til middag et par ganger i uka, da går det som regel i laks, kveite og torsk. Jeg blir ikke bekymret når forskerne sier at det er farlig å spise fet fisk.