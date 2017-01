Nekter å bli med i den nye kirka

Nå får han full lønn, men har ingen oppgaver, skriver Rana Blad

Den norske Kirke skilte seg fra staten 1. januar i år, men prost Martin Kildal sitter igjen på statsbenken. 64-åringen er fortsatt statsansatt med rett til full lønn til han fyller 70 år, selv om jobben er uten innhold.

– Det er dårlig gjort mot Kirka, at den ikke får kompensert for lønnsutgiftene. Det medfører at vi som har brukt retten vi har til å reservere oss mot å bli en del av den nye kirka, blir satt under samvittighetspress. Den biten er ubehagelig, sier Martin Kildal til Rana Blad.

– Likevel har jeg valgt å stå i det. Valget mitt er personlig, basert på private, men også kirkepolitiske, grunner.

De tidligere statsansatte ble fra årsskiftet kirkelig tilsatt, men ikke alle ble med over.

Fem har reservert seg

Ifølge avisen er Martin Kildal en av fem kirkeansatte som har reservert seg. Og har rett til å reservere seg,

– Det ligger ingen protest mot kirka som sådan i valget mitt om å bli i staten, Men jeg er uenig i veien kirka velger å gå, sier Martin Kildal til avisen.

Kildal har 35 år bak seg som prest, 25 av dem i Rana-distriktet og de ti siste som prost i Indre Helgeland prosti i Sør-Hålogaland. Det er ikke første gang Martin Kildal følger sin egen vei og overbevisning. Blant annet var han blant de aller første prestene som sto opp for homofiles kamp for likeverd.

– Jeg er mer bunden til Guds kall og til å gjøre det jeg tror er viktig og riktig enn å følge forskjellige retninger som kirka tar. Min lojalitet til oppdraget er knyttet til å formidle budskapet om Jesus, sier Martin Kildal til Rana Blad, og legger til at han ikke kommer til å fortsette å forkynne.