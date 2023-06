Negativ til vern av Andfjorden

Havfiskernes organisasjon Fiskebåt mener vern av Andfjorden gjør et allerede vanskelig farvann enda mindre tilgjengelig for fiskeflåten, skriver Kyst og fjord.

Statsforvalteren i Nordland jobber nå med å utrede et marint verneområde i havområdet mellom Andøy, Harstad og Senja.

Til avisa skriver organisasjonen blant annet:

– For fiskerinæringa er det allerede svært utfordrende å drive fiske i området på grunn av aktiviteten til Andøya Space og Forsvaret. Store arealer beslaglegges i kortere eller lengre perioder, og medfører at flåten ikke kan benytte fiskefeltene når en ønsker det. Enhver ytterligere inngripen i fiskeriene i området, vil derfor være svært utfordrende for næringa.