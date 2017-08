Nedtur for rekeindustrien

De to norske rekefabrikkene Stella Polaris og Coldwater Prawns hadde i fjor et samla underskudd på 30 millioner kroner. Det skriver Fiskeribladet. For begge selskapene er det priskrakket på reker fra 2015 til 2016 som nå slår inn i regnskapstallene.