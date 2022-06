Denne hoppbakken er «fortsatt i bruk» – kan sette stopper for penger til nye anlegg

Like utenfor Rognan i Nordland ligger 90-metersbakken Fløybakken.

I 1991 var bakken vertskap for norgesmesterskapet i hopp i normalbakke, og utover 90-tallet ble den flittig brukt.

I dag er bakken blitt fullstendig overgrodd. Nederst i unnarennet står et gjerde med ståltråd.

– Slik den fremstår nå er den ikke mulig å bruke til trening eller konkurranser, sier Camilla Olsen i Saltdal kommune.

Men i oversikten over idrettsanlegg i Norge er bakken registrert som «eksisterende» - altså i bruk.

Det kan ha kostet kommunen spillemidler til nye prosjekter.

«Spøkelsesanlegg»

I 2022 ble det delt ut 1,7 milliarder kroner i spillemidler for å bygge idrettsanlegg i norske kommuner.

Ett at kriteriene for å få penger er hvor mange anlegg den enkelte kommune har fra før.

Denne oversikten er det kultur- og likestillingsdepartementet som har i Anleggsregisteret.

I BRUK: Det er ikke rent få idrettsanlegg i Norge som er registrert som aktive. Men hvor mange av disse som faktisk er i bruk er mer uvisst. Foto: Skjermdump fra Anleggsregisteret

Men fylkesråd for kultur, klima og miljø i Nordland, Christian Torset (SV), mener denne oversikten har store mangler.

Derfor har han nå bedt kommunene i fylket om å oppdatere oversikten over hvilke anlegg som er i bruk, og hvilke som er nedlagte.

Frykten er at «spøkelsesanleggene» gjør at det ser ut som at kommuner har flere anlegg enn det som faktisk er tilfellet.

Brev fra fylkesråden til kommunene i Nordland Ekspandér faktaboks Anleggsregisteret ble opprettet i 1992 for å kartlegge og holde løpende oversikt over idrettsanlegg i Norge. Registeret viser også tildeling av spillemidler til idrett og friluftslivsanlegg og inneholder en del informasjon om anleggene og anleggsstedene. Statistisk sett har Nordland en god anleggstetthet i forhold til andre fylker. Det vil si at det er mange anlegg fordelt på innbyggere i Nordland og de ulike idrettene. Realiteten stemmer ikke helt med dette bildet, i Nordland er det mange registrerte anlegg som ikke er i bruk eller områder som er regulert til andre formål, uten at anlegget er lagt ned. Det er også enkelte anlegg som er registrert på samme sted. Dette kan skje når det bygges nye idrettshaller eller kunstgressbaner på samme område der det for eksempel har vært en grusbane. Når Kulturdepartementet skal foreta sin fylkesvise fordeling av spillemidler er den eksisterende anleggssituasjonen, relativt i forhold til andre fylker, et av kriteriene som legges til grunn. I tillegg veier faktorene søknadsbeløp og innbyggertall sterkt. I 2022 fikk Nordland i overkant av 100 000 000 kr til fordeling. Dette er ca 28% av total søknadssum fra Nordland. Det vil si at det i Nordland søkes om et mye større beløp enn det som blir tilgjengelig til fordeling. Fylkeskommunen ber derfor alle kommuner om å oppdatere anleggsregisteret. Dette vil bidra til at vi får er god oversikt over anleggssituasjonen i fylket, og at Nordland kan motta en større andel av spillemidlene fra Kulturdepartementet- og likestillingsdepartementet.

Betydelig etterslep

– I Nordland har vi registrert 5043 idrettsanlegg. Nøyaktig hvor mange som ikke er i bruk er vanskelig å si, og det er derfor vi sender ut brevet, sier Torset til NRK.

Han anslår at så mange som 20 prosent av anleggene i Nordland ikke er i bruk.

– Og i noen kommuner har vi sett at det gjelder over halvparten av anleggene.

FYLKESRÅD: Christian Torset (SV) har ansvaret for kultur, klima og miljø i Nordland fylkeskommune. Foto: SV

I 2022 fikk Nordland om lag 101 millioner kroner i spillemidler. Det var knappe én tredjedel av summen fylket søkte om.

– Det er et betydelig etterslep i finansiering av anlegg. Én av grunnene er at anleggsoversikten er feil og at vi får litt for lite penger, sier Torset.

– Tror du det betyr at man kan ha gått glipp av nye anlegg?

– Ja, helt sikkert.

Nå ber han kommunene i Nordland om å oppdatere anleggene sine før de søker spillemidler i neste runde.

Tre kriterier

Kultur- og likestillingsdepartementet skriver til NRK at det er tre kriterier som bestemmer hvor mye penger fylket får tildelt.

Godkjent søknadssum 50%

Antall innbyggere 25%

Anleggsdekning 25%

– Det siste kriteriet bygger på det som framkommer av anleggsregisteret, som er en oversikt over alle anlegg som har mottatt spillemidler, opplyser departementet.

Det er kommunene selv som har ansvaret for at oversikten er oppdatert til enhver tid.

– Dersom en kommune ikke legger inn at et anlegg er nedlagt vil anleggsdekningen i kommunen ble bedre enn den faktisk er noe som kan ha betydning for rammebeløpet, skriver departementet.

I 2019: Dette bildet er tatt for tre år siden i en av de mindre bakkene på hoppanlegget utenfor Rognan. Også nabobakkene bærer preg av manglende vedlikehold. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Flere tilfeller

Også på tettstedet Åse på Andøya finnes idrettsanlegg som har sett sine bedre dager.

Åsebakken ble bygget i 1977, men har ikke blitt hoppet i på mange år.

I BRUK? Like ved tretoppene kan man skimte overrennet i Åsebakken på Andøya. Også denne bakken er oppført som i bruk. Foto: Privat

– Det er mellom 20 og 30 år siden det ble hoppet der. Den er ikke i stand til å bli hoppet i dag, sier Matz Abrahamsen.

Han er leder for Åse idrettslag.

Abrahamsen sier at stålkonstruksjonen kledd i treverk fortsatt står, men at det er det eneste som minner om en hoppbakke.

– Grunnen for at bakken står oppført som eksisterende er at man har søkt på anleggsnummeret når man har søkt om penger opp gjennom årene, sier han.

Sist brukt for 22 år siden

Tilbake i Fløybakken sier Camilla Olsen i Saltdal kommune at det er over 20 år siden det sist ble konkurrert i bakken.

– Den var sist i bruk under veteran-VM i år 2000.

Bakken er en del av et større hoppanlegg, med flere mindre bakker som faktisk er i bruk.

– Men 90-metersbakken er såpass stor at den ikke har vært mye brukt i ettertid.

NEDSLITT: Camilla Olsen er konsulent for barn, ungdom og idrett i Saltdal kommune. Her står hun nederst i 90-metersbakken utenfor Rognan. Foto: Per Willy Larsen / NRK

Olsen sier det vil bli dyrt å sette bakken tilbake til brukbar stand.

Likevel ønsker de ikke å registrere anlegget som nedlagt, ettersom den kan bli tatt i bruk en gang i fremtiden.

– Men vi må også se om det er noe vi burde gjøre for å ikke gå glipp av spillemidler.