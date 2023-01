– Det er nedslående at vi finner så høye antall lovbrudd når vi kontrollerer, sier leder for a-krimsenteret i Nordland Kurt Kolvereid Jacobsen til NRK.

Det sier han etter at A-krimsenteret har kontrollert 55 serveringssteder i Nordland og avdekket lovbrudd hos 60 prosent av dem.

Listen over lovbrudd er lang:

Arbeidsavtaler som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven.

Mangelfull føring av personallister

Grove brudd på arbeidstidsbestemmelser

Flere tilfeller der arbeidstakere ikke har fått allmenngjort lønn og overtidstillegg som de har krav på.

Flere trygdemisbruksaker

Manglende innbetaling av skatter- og avgifter

Utfyllende resultater fra A-krimsenterets restaurantkontroller i 2022: Ekspandér faktaboks Det er avdekket lovbrudd av varierende alvorlighetsgrad hos 60% av de kontrollerte virksomhetene.

Det er blitt gjennomført samtaler med ca. 100 norske og utenlandske arbeidstakere. Arbeidstakere er gjort kjent med norske lover og regler, særlig opp mot tarifflønn. Arbeidstilsynet har pålagt 5 virksomheter å etterbetale allmenngjort lønn til arbeidstakere.

Det er registrert mange lange arbeidsdager i strekk uten hvile, med opp i 16,5 timers daglig arbeidstid.

Det kommer frem av timelister at arbeidstakere har arbeidet alle dager i en periode på 41 dager uten ukentlig hvile.

Flere arbeidstakere har arbeidet svært mye uten overtidsbetalt. For flere arbeidstakere er timelønnen svært lav og langt under allmenngjort lønn for bransjen.

Skatteetaten har sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på i overkant av 2.600.000 kroner.

Flere av de unge arbeidstakerne som er påtruffet under kontroll har gitt uttrykk om arbeidsvilkår som lite forutsigbarhet, lange vakter uten mulighet for pause, og dårlig eller mangelfull opplæring.

14 virksomheter har avvik i henhold til manglende føring av personallister.

Det er avdekket mindre feil og mangler på arbeidskontrakter hos noen virksomheter.

Det er ikke avdekket utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft som tenderer opp mot menneskehandel.

NAV vil utrede 14 saker for trygdemisbruk.

– Vi ser enkeltaktører som både stjeler fra velferdsstaten, ødelegger for de som driver seriøst i form av konkurransevridning, og ikke minst utnytter sårbare arbeidstakere, sier Kolvereid Jacobsen.

– Det er nedslående at vi finner så høye antall lovbrudd når vi kontrollerer, sier leder for a-krimsenteret i Nordland Kurt Kolvereid Jacobsen.

Jobbet 16 timer om dagen

Blant de verste eksemplene nevner han utenlandske arbeidstagere med en daglig arbeidstid på over 16 timer over lange perioder.

Les også: Denne kontrakten fra fiskerinæringa får politiet til å reagere: – Alvorlig

De fant også arbeidslister som viser at enkelte jobbet 41 dager i strekk uten ukentlig hvile.

Mange har også jobbet lange dager uten overtidsbetalt, og med en lønn ned mot 100 kroner i timen.

Kontrollørene ved A-krimsenteret har kontrollert 55 serveringssteder i Nordland, og avdekket lovbrudd hos 60 prosent av dem. Foto: A-krimsenteret i Nordland

Også flere ungdommer fortalte om ugunstige arbeidsvilkår som lite forutsigbarhet, lange vakter uten mulighet for pause, og dårlig eller mangelfull opplæring.

– Ungdommen er fremtidens arbeidskraft, som gjør det særskilt viktig at disse ivaretas og sikres et godt møte med arbeidslivet. De er gjerne også redde for å miste jobben eller å få dårlige referanser dersom de melder fra om kritikkverdige forhold eller stiller krav, sier Jacobsen.

Les også: Nesten ingen dømmes når Arbeidstilsynet politianmelder

Vurderer anmeldelser

A-krimsjefen vil ikke si hvor i Nordland det er verst, men sier at enkelte områder skiller seg ut. Men A-krimsenteret har vært stort sett overalt, i både større og mindre byer.

Stortinget pålegger Arbeidstilsynet å politianmelde flere saker. Men de siste sju årene har bare en brøkdel av tilsynets anmeldelser ført til dom.

Jacobsen er imidlertid klar på at lovbruddene i Nordland vil få konsekvenser.

A-krimsenteret har foretatt kontroller i alle de store byene i Nordland. Her fra Bodø. Foto: Benjamin Fredriksen / Ola Helness / NRK

– Serveringsstedene med de groveste lovbruddene kan vente seg strenge reaksjoner. I noen tilfeller kan vi stenge driften og kanskje også levere anmeldelse til politiet.

NHO: – Kan ikke ha det slik

Magne Kristensen er arbeidslivsdirektør i NHO reiseliv. Han er glad for at lovbrudd avdekkes og slås ned på.

– Det er uakseptabelt det som kommer fram. Arbeidsgivere som ikke oppfører seg ordentlig mot de ansatte over tid, vil ikke overleve, sier Magne Kristensen i NHO. Foto: Per Thrana / NHO

– Det vi får presentert her er fullstendig uakseptabelt. Slik skal det ikke være.

Kristensen understreker at Arbeidstilsynet driver såkalt rettet tilsyn.

– Det betyr at de kontrollerer bedrifter hvor det er størst sannsynlighet for å avdekke lovbrudd. Det er vi veldig glade for. Vi kan ikke ha det sånn at våre seriøse medlemmer får en helt urimelig konkurranse av bedrifter som ikke følger lover og regler.

Fakta om A-krim Ekspandér faktaboks A-krim er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten.

Er slike sentre lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bodø og Tønsberg.

A-krim er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet, Tolletaten og Skatteetaten.

Ved sentrere jobbar medarbeidarar med å avdekke a-krim, kunnskapsinnhenting og kontroll av verksemder.

Sentrene legg vekt på å få tips fra publikum.

Kristensen vil ikke spekulere i om tallene i Nordland er representativt for serveringsbransjen over hele landet

– På sikt vil man uansett ikke komme unna i dag med å være en dårlig arbeidsgiver. Man må tilby folk skikkelige vilkår, hvis ikke vil man ikke overleve.