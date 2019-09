KrF-Ropstad vil redde Nesna – bunadsgeriljaen jubler

Under valgets siste partilederdebatt tok programleder Fredrik Solvang opp nedleggelsen av studiestedene på Helgeland.

– Vil du som politiker gripe inn å endre vedtaket om å legge ned studiestedet på Nesna, spør Solvang.

– Ja, helt klart, vi vil ha det tilbake, svarer partileder Jonas Gahr Støre (Ap).

– Støre var jo faktisk tydelig for en gangs skyld, sier lærer på Nesna, Siril Finne, til NRK.

Hun og resten av Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland, er strålende fornøyd etter debatten, som du kan se nederst i saken.

Ropstad tar ordet

Finne sier at de i etterkant av debatten er særlig fornøyd med at KrFs Kjell Ingolf Ropstad, som tidligere ikke har gitt et klart standpunkt i debatten, kastet seg på ballen.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad møtte Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland på vei inn til debatten. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

– Skal vi klare å løse utfordringene knyttet til lærermangelen, så er det helt avgjørende at man kan ta utdanning i distriktene. Blir tilbudet lagt ned på Nesna skal vi jobbe videre for at det skal komme et alternativ, sa Ropstad.

Audun Lysbakken (SV) har fremmet et forslag på Stortinget om å stoppe nedleggelsen, noe som skal til behandling 30. september.

– Hvis en hel region blir stående uten et høyt utdanningstilbud som kan skaffe lærere når det er lærermangel og sykepleier når det er sykepleiermangel, da er det et politisk ansvar å gripe inn.

MAKTESLØSHET: – De opplever en maktesløshet på Helgeland. Vi må ha lærere i distriktene, men på Helgeland blir de overkjørt, argumenterte Audun Lysbakken under debatten. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

Solberg og Grande slår tilbake

Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne stilte spørsmål rundt hele prosessen. Altså fra sammenslåingen av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, til nedleggelsen.

– Dere ba dem om å slå seg sammen, men det ble aldri fulgt opp.

Støre mener det ikke ble gitt gode nok rammer for å ta vare på Nordland i prosessen, og at regjeringa fraskriver seg ansvaret, og peker på universitetsstyret.

Statsminister Erna Solberg er enig i at de trengs mer desentralisert utdanning i Nord-Norge, men at det ikke kan gå på bekostning av kvalitet. Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

– Universitetene våre må ha faglig høy kvalitet, og da må vi stole på fagfolkene i universitetsstyret, svarer Trine Skei Grande (V).

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er enighet om at de i fremtiden må være mer desentralisert utdanning i Nord-Norge. Men utfordringene ved Nord må løses først.

– Jeg kan garantere at vi leverer mer på utdanning og desentralisert utdanning i Nord-Norge. Men hver eneste utdanningsinstitusjon må sørge for at det er god nok kvalitet, og der har Nord noen utfordringer.

Klare til kamp

Finne i Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland sier de kjenner på en økt optimisme etter fredagens debatt.

– Folkeaksjonen er en varm potet for tida, og det skal det fortsette med. Vi bretter opp ermene og kjemper videre framover. Det er mye grums som ikke er kommet fram enda, sier hun.