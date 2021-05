Asheim om Sp-trussel: – Ganske oppsiktsvekkende

Debatten om Nord universitet sitt studiested på Nesna har blusset opp igjen.

Styret bestemte for to år siden at lærerutdanningen der skulle legges ned. Men kampen for å beholde utdanningen pågår enda.

Onsdag ble det imidlertid klart om at de ansatte må bytte arbeidssted til Bodø, Levanger eller Mo i Rana om de vil beholde jobben.

Det liker Marit Arnstad (Sp) dårlig. Hun frykter dette er den siste brikken i nedleggelsen, og lover å gjenreise Nesna dersom de kommer til makta til høsten.

Hun mener dessuten at Nord må betale tilbake store summer, dersom de gjennomfører planene sine.

Det siste får forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til å se rødt.

– Det er ganske oppsiktsvekkende at Arnstad nå ikke bare vil blande seg inn universitetsstyrets avgjørelser om campusstruktur, men også hvordan universitetet skal bruke pengene sine, skriver han til NRK.

Gammeldags?

Å gjøre utdanning tilgjengelig for flere handler ikke om å måtte bo et sted med en fysisk campus, mener Asheim.

Han benytter anledningen til å vise til regjeringens strategi for desentralisert og fleksibel utdanning, som adresserer nettopp dette. Den skal legge fram før sommeren.

Henrik Asheim er Forsknings- og høyere utdanningsminister for Høyre.

– Og så må Senterpartiet gjerne være uenig i det, men det mener jeg er gammeldags og til hinder for å gjøre utdanning tilgjengelig for enda flere.

Man må bruke de digitale verktøyene vi har, og tenke nytt om hvilke lokaler rundt omkring i Kommune-Norge som kan brukes, mener Asheim.

Sps parlamentariske holder imidlertid på sitt.

– Med vårt opplegg ville alle de nye universitetene, også Nord, fått mye mer penger enn det de får med regjeringas opplegg. Men Nord må gjøre opp sitt mellomværende med Nesna.

Trenger tilstedeværelse i distriktene

– Det andre jeg tenker er at Asheim har et ganske naivt forhold til desentralisert utdanning. Han tror tydeligvis det bare er å nevne digitalisering og trykke på en knapp som angår digitalisering, så skal du skape desentralisert utdanning.

Marit Arnstad (Sp). Foto: Siv Sandvik / NRK

På Nesna står det flunkende nye, gode lokaler tomme. Som kan brukes til god profesjonsutdanning, bemerker Arnstad.

– Og det mener Senterpartiet at de burde brukes til.

– Er dere gammeldagse i måten å tenke utdanning på?

– Poenget er at en framtidig desentralisert utdanning både må bygge på digitalisering, men også på faktisk tilstedeværelse ute i distriktene.

– Det må ikke bli sånn at du bare skal erstatte tilstedeværelse i distriktene med digitalisert utdanning som da er basert på sentrale strøk.

Prorektor ved Nord universitet, Ketil Eiane, advarte i NRKs forrige sak mot å kutte i det økonomiske grunnlaget.

Og at vil kunne gå ut over distriktenes tilgang til kompetanse: