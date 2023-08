Nedgang i antall uføretrygdede i Nordland

Ved utgangen av juni 2023 var det 13,5 prosent av befolkningen mellom 18-67 år i Nordland som mottok uføretrygd.

Det melder Nav Nordland i en pressemelding.

Antallet uføretrygda i fylket første halvår 2023 er 9 prosent lavere enn samme periode i 2022.

Nordland er et av tre fylker i landet med nedgang i antall uføretrygdet, men er samtidig et av tre som har høyest antall uføretrygda totalt.

Cathrine Stavnes fra NAV Nordland, sier at nedgangen skyldes blant annet at det er flere i Nordland som beholder arbeidsavklaringspenger.

– Det betyr at både på grunn av regelverksendring og pandemien, har vi en forlenget periode til å gjøre hva vi kan for at flere kan få muligheten til å være i jobb, sier Stavnes.

NAV sier at Nordland har stort behov for arbeidskraft samtidig som en stor andel av befolkningen står utenfor arbeidslivet.

Stavnes sier at deres fokus fremover vil være å ha et tett samarbeid med helse og utdanning for å få flere ut i arbeid.

– I Nordland har vi en situasjon med stor mangel på arbeidskraft, og samtidig har vi mange som står utenfor arbeidslivet med uføretrygd og andre helserelaterte ytelser, sier Stavnes.