Nederlandsk student sporløst forsvunnet – nå søker politiet etter antatt omkommet

Torsdag formiddag melder politiet at leteaksjonen nå har fått status som søk etter antatt omkommet.

Årsaken er tiden som har gått og at politiet ikke har gjort noe funn.

De pårørende er varslet. Det vil fortsatt være aktivitet i området, melder politiet.

Ble meldt savnet onsdag

Rundt 14-tiden på onsdag fikk politiet en melding om en savnet person i Åslidalen i Bodø.

Rundt klokken syv på kvelden besluttet politiet å avslutte søket etter turgåeren som er en nederlandsk student i 20-årene grunnet dårlig vær og det ble mørkt.

Men torsdags morgen gjenopptok politiet søket etter personen.

– Vi kjører i gang et nytt søk nå mens det er forhold til det, opplyser operasjonsleder Kai Eriksen i Nordland politidistrikt til NRK torsdags morgen.

I går opplyste operasjonsleder June Strand Jensen til NRK at turfølget besto av tre utenlandske studenter.

Den ene gikk i forveien og kom ut av synet til turkameratene, forklarer Jensen.

– Og så forsvant han fra dem og de fikk ikke kontakt med han.

Det var de to andre i turfølget som varslet nødetatene om hendelsen.

– SAR Queen vil løfte ut tre hundeførere, to sikringsmenn og fire fra alpine redningsgruppe er sendt ut, sier Kai Eriksen.

Til avisa Bodø Nu sier Eriksen at den savnende er iført vanlige turklær.

– Slik vi har fått det forklart var han godt skodd for å være ute, sier Eriksen til avisa.

Både Røde Kors og Norsk Folkehjelp bisto politiet onsdag. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Bratt terreng

– Det er bratt i området. Redningsgruppen har god kompetanse på hvordan man kommer seg rundt på fjellet, sa Marielle Bakklund i HRS Nord-Norge til NRK tidligere onsdag.

Innsatsleder Stian Skålsvik sa til NRK onsdags ettermiddag at området er forholdsvis kupert, og det er tåke i området.

I løpet av natten har gradestokken i Bodø sentrum krøpet ned mot 3,2 grader, viser YR.no.

Innsatsleder onsdags kveld. Stian Skålsvik Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Krisestab

Onsdags kveld skrev Bodø Nu at Nord Universitet oppretter krisestab ettersom den savnede mannen er student der.

– Når det inntreffer en hendelse som regnes som en krise, er det helt vanlig å sette krisestab. Når universitetet setter krisestab, samler vi personell som jobber sammen med å håndtere hendelsen og iverksette eventuelle tiltak, sa pressevakt på Nord Universitetet Ellisiv Flatval til avisa onsdags kveld.

Torsdag formiddag sier Flatval til NRK at samlingspunktet vil være åpent mellom 10:30-14 i dag.

Pressevakt på Nord Universitetet, Ellisiv Flatval Foto: Oda Viken / NRK

Der kommer de til å møte rektor ved Nord Universitet og en prest, samt andre ansatte i Student i Nord som de kan snakke med, forteller Flatval.

– Akkurat nå jobber vi med å ivareta studenter og ansatte ved Nord Universitet. Og i den forbindelse har vi opprettet et møtested for dem, der de kan samles for å være sammen og få noen å snakke med hvis de har behov for det.

– Hvorfor oppretter dere dette møtepunktet for dem?

– Vi tror det er viktig at folk har et sted å komme til hvis de trenger å snakke med noen eller har lyst til å være sammen med andre.