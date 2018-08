Navnene på de omkomne er frigitt: – Det har vært en kraftig krasj

Natt til onsdag ble et mikrofly funnet havarert i Meløy. To menn bosatt i Nordland er bekreftet omkommet, og sitter fastklemt i flyvraket.

Det var Eskild Børje Winther Solhaug 59 år og Lars Nikolas Angler Kuhmunen 32 år som omkom i ulykken, skriver politiet i en pressemelding. Mannskaper fra politi, brann og havarikommisjonen er i gang med oppgaver som skal utføres på havaristedet.

– Det har vært en kraftig krasj så vi er avhengig bistand for å få frigjort de omkomne fra vraket, sier Arne Hammer, politiinspektør i Nordland politidistrikt.

– Førsteprioritet er å få få ut de omkomme på en verdig måte, sier Hammer.

– For tidlig å si noe om årsak

Politiet har foreløpig ingen teori om hvorfor denne ulykken har funnet sted, men får bistand fra flere hold i arbeidet.

– Det er altfor tidlig å si noe om hvorfor dette har skjedd, men vi håper å finne en årsak. Saken vil bli etterforsket. Både Havarikommisjonen, Salten Brann og kriminalteknikere flys inn til ulykkesstedet i dag, sier Hammer.

Politiinspektør i Nordland politidistrikt, Arne Hammer sier de jobber med å frigjøre de to omkomne fra flyvraket. Foto: Sahand Ammari / NRK

Ulykken skjedde i et ulendt terreng, noe som skaper problemer for arbeidet på stedet. Politiet i Nordland skriver i en pressemelding at de er avhengig av helikopterhjelp for å fly inn mannskapene og at politiet avventer tilbakemelding fra Sea King på om de kan bistå med dette.

– Ulykkesstedet ligger nordøst for Storglomvatnet, og det er vanskelig å ta seg inn i området, sier Hammer.

Ingen har sett ulykken

Politiet jobber som nevnt med å finne ut hva som er årsaken til ulykken. Foreløpig er det vakthold på stedet, i avvente på bistand.

Bildet, som er tatt ved en tidligere anledning, viser flyet som ble meldt savnet, og senere funnet i fjellet øst for Glomfjord i Meløy. Foto: Hovedredningssentralen

– Kriminalteknikerne vil gjennomføre undersøkelser på stedet når de ankommer. Ellers skal vi avhøre de som kan avhøres, for å finne ut hva som er gjort i forkant av ulykken, sier Hammer, men avslører at det ikke er mange vitner det dreier seg om.

Det var familien til den ene omkomne som meldte flyet savnet, skriver TV2.

– Vi har noen vitner som observerte flyet på ettermiddagen i går, men foreløpig vet vi ikke om noen som har sett selve ulykken.

Ferdelsesforbud i området

Politiet skriver i en pressemelding i 14-tiden onsdag at det er lagt ned et ferdelsesforbud i området. Forbudet gjelder en radius på fem kilometer.

– Forbudet omfatter også droneflyving, flyving med småfly og helikopter over ulykkesstedet, sier Hammer, og opplyser om at forbudet gjelder frem til klokken 08:00 i morgen tidlig.