Nav vil gå gjennom rutiner i barnebidragssaker

Tidligere denne uka fortalte NRK om ei kvinne i 30-årene som krevde barnebidrag for sitt barn via Nav. Da svaret kom fikk hun personlige opplysninger om tre andre kvinner som har barn med samme mann.

– Svært ubehagelig, sa kvinna

Nav tar affære

Magne Fladby, seksjonssjef i ytelsesavdelinga i Nav Foto: NRK

Nå sier Nav at de vil se på rutinene.

– Vi registrerer Datatilsynets uttalelse om at vi bør gå gjennom våre rutiner etter det som har kommet fram gjennom denne saka, og det er noe vi kommer til å gjøre, sier Magne Fladby, seksjonssjef i ytelsesavdelinga i Nav i en mail til NRK.

Forvaltningsloven gir kvinnene rett til innsyn i hverandres saker. I dette tilfellet fikk kvinna mer enn 30 sider med informasjon om de andre mødrene og deres barn fra Nav.

– Det var veldig mye papirer. 17 sider på hun som har det eldste barnet. Åtte sider på mitt barn, som er det yngste. Det stod deres navn, fødselsdato, bosted og hvor de jobber. Detaljerte opplysninger om inntekt, om hva de har krevd fra Nav og hvilke eksamener de har strøket på var også lagt ved i brevet, sa kvinna som ønsker å være anonym til NRK.

Skjønn avgjør hvor mye de får vite

Etter at kvinna fortalte om saka kom datatilsynet på banen og ba Nav se på rutinene sine. Informasjon som er relevant skal mødrene ha også heretter.

– NAV har etter loven en plikt til å sørge for at partene har informasjon om hverandre, slik at de kan vurdere den forholdsmessige fordelinga av barnebidraget. Informasjon som ikke er relevant for saka skal ikke deles. Hva som er relevant vil være en skjønnsmessig avgjørelse, og det kan hende at vi i dette tilfellet kunne gjort en annen vurdering, sier Fladby.

– Kjempeflott at Nav følger opp

Kvinna i 30-årene er glad for at Nav tar affære. Hun håper at hun får en mindre bunke med papirer fra Nav neste gang de har beregna barnebidrag.

– Det er kjempeflott at de skal gå gjennom rutinene. Jeg mener at særlig en de andre damene ble hengt ut ved at meget sensitiv informasjon ble gitt ut til oss andre. Jeg tror det er brukt feil skjønn i vår sak.

Kvinna understreker at hun vet hvem som er søsken til hennes barn.

– Jeg vet hvem både far og søsken er. men jeg vil ikke vite alt om de andre mødrene. Det håper jeg Nav nå skjønner.