– Uten dette, hadde det kommet til å gå en annen vei. Dette betyr en bedre og mer stabil hverdag.

Det sier Mads Aasheim Jessen. For ett år siden ble han tilbudt praksis i ti uker ved bedriften Momek i Mo i Rana. Det at han takket ja til plassen, angrer han ikke på i dag.

– Mitt tidligere liv var mer ustabilt. Det er bedre å ha en fast arbeidsplass å gå til.

Praksisen har ført til læreplass. Og nå kan han kalle seg førsteårslærling. Om noen år kan han stå med fagbrevet i hånda.

– De gir muligheter til folk som ikke har vært like heldig. Det håper jeg at flere bedrifter i Norge gjør, sier han.

Forsørges av familie

En oversikt fra Nav viser at 415.000 mennesker lever i utenforskap fra arbeidslivet, og mottar penger fra det offentlige.

Det er anslått at så mange som 246.000 personer ikke mottar en slik ytelse. Nav antar at disse blir forsørget av familie eller partner. I mange tilfeller er mangel på en formell utdannelse det største hinderet for å komme seg ut av arbeidsledighet og utenforskap.

Mads Aasheim Jessen er glad for muligheten Momek har gitt ham. Foto: Frank Nygård / NRK

Nå går Industrien og Nav nye veier for å få ungdom som står utenfor arbeidslivet inn i arbeid.

– Jeg vil absolutt si at dette har vært en suksess.

Det sier konstituert leder for Nav i Rana, Kristin Osmo. Les også: Lyslenka kom opp 1. november: – Starter tidligere for hvert år som går

Dekker et stort behov

Praksisskolen er navnet på nyvinningen som så langt har klart å få ungdom ut av sofaen, og til å ta utdanning gjennom praktisk arbeid.

Hun peker på samarbeidet mellom Nav, Momek og opplæringskontoret som suksessfaktoren.

– Det er et enormt behov for arbeidskraft, og det kan vi ikke dekke med de som kommer ferdig ut av et standardisert løp på videregående eller høyskole, sier hun og legger til:

– Vi må få med oss dem som har falt utenfor, enten av helsemessige årsaker eller av andre grunner ikke har den kompetansen som skal til. Da må vi tenke alternativt.

Kristin Osmo er konstituert Nav-leder i Rana. Hun ønsker at den nye satsinga kan overføres til andre bransjer. Foto: Frank Nygård / NRK

Morten Loftfjell er HR-sjef i Momek Group. Han mener prosjektet er en gyllen måte å rekruttere ny arbeidskraft.

– Vi ønsker å ta et samfunnsansvar for ungdom som har falt utfor arbeidslivet eller skole. Den andre grunnen til at vi er med på dette er at vi trenger mange nye unge fagarbeidere. Og da er dette en fin supplering til å rekruttere nye.

– Hadde dette skjedd uten at Nav hadde tatt store deler av regninga?

– Nei. Det er helt klart at Nav har spilt en vesentlig rolle. Det har vært helt avgjørende så den daglige drifta går helt uforstyrra, og elevene har fått fokus fra en av oss hele veien, sier han.

Morten Loftfjell mener samarbeidet med Nav har vært nøkkelen for å få til satsinga. Foto: Frank Nygård / NRK

Vil overføre suksessen

For Nav har frikjøpt en av de ansatte til å følge opp deltakerne i de ti ukene de er i bedriften.

– Det er jo en del penger som må brukes for å få det til. Det har vi tenkt at er vel verdt. Det er en god investering for å få folk ut i arbeid, og det har vi prioritert å gjøre, sier Kristin Osmo i Nav.

Hun håper at suksessen kan overføres til andre bransjer. For muligheten er der.

– Vi er veldig stolt. Det er så artig. Det er rørende å høre historiene til dem som har gjennomført opplegget.

Mads Aasheim Jessen på sin side har to mål.

– Det første målet er å ta fagbrev som platearbeider. Etter det er målet å få et til fagbrev, og da som sveiser. Da blir jeg mer allsidig.